Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump gør alvor af trussel mod Kina om nye toldsatser

USA optrapper handelsstriden med Kina og indfører ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar. De nye toldsatser træder i kraft 24. september.

Medie: Senatet udsætter afstemning om Kavanaugh

Torsdagens afstemning i Senatets retsudvalg om Brett Kavanaughs fremtid som dommer ved USA's højesteret er blevet udskudt. Det oplyser unavngivne kilder til Fox News.

Præsident Donald Trump med sin kandidat til højesteretsdommer Brett Kavanaugh. Foto: JIM BOURG Vis mere Præsident Donald Trump med sin kandidat til højesteretsdommer Brett Kavanaugh. Foto: JIM BOURG

DR kalder medarbejderne til stormøde om spareplan

Politik: DR holder stormøde for sine medarbejdere i København tirsdag klokken ti, hvor DR vil gennemgå detaljerne i spareplanen efter medieaftalen. Det fremgår af en mail, som DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, mandag aften sendte til de ansatte i public service-koncernen.

Stormøde i DR tirsdag om spareplanen. Foto: Erik Refner Vis mere Stormøde i DR tirsdag om spareplanen. Foto: Erik Refner

USA vil tage imod markant færre flygtninge i 2019

Udland: USA vil i 2019 maksimalt lade 30.000 flygtninge og migranter komme ind i landet. Det er andet år i træk, at USA reducerer antallet af flygtninge, som bliver tilladt indrejse.

USAs udenrigsminister Mike Pompeo siger, at USA vil tage imod langt færre flygtninge. Foto: Lucas Jackson Vis mere USAs udenrigsminister Mike Pompeo siger, at USA vil tage imod langt færre flygtninge. Foto: Lucas Jackson

Trump frigiver agenters sms-beskeder fra Rusland-granskning

Udland: Hidtil hemmeligstemplede dokumenter om efterforskningen af Ruslands mulige indblanding i det amerikanske valg i 2016 bliver nu frigivet til offentliggørelse.

Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS

FN: Sidste år døde et barn hvert femte sekund

Udland: I 2017 døde anslået 6,3 millioner børn før deres 15-års fødselsdag. Det svarer til et barn hvert femte sekund. De fleste dødsfald skyldtes hovedsageligt mangel på vand, ernæring og sundhedspleje samt dårlig sanitet.

En rapport fra FN slår fast, at 6,3 millioner børn sidste år døde før deres 15-års fødselsdag. Det svarer til et barn hvert femte sekund. Foto: FLORIAN PLAUCHEUR Vis mere En rapport fra FN slår fast, at 6,3 millioner børn sidste år døde før deres 15-års fødselsdag. Det svarer til et barn hvert femte sekund. Foto: FLORIAN PLAUCHEUR

Missilangreb mod syrisk by kvæster mindst ti

Udland: Ifølge det syriske statslige nyhedsbureau, Sana, blev kystbyen Latakia mandag aften dansk tid udsat for et missilangreb.

Avisernes forsider

Avisen Danmark

Myten om, at østeuropæere er underbetalte, holder ikke på virksomheder med overenskomst. Det viser analyse fra Dansk Industri, som har undersøgt lønnen for 12.000 østarbejdere.

Berlingske

Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har forklaret, at han ikke blev fyldestgørende informeret om hvidvasksagen. Men det modsiges af kilder, som fortæller, at Borgen modtog advarsler allerede tidligt i 2014.

B.T.

Mascha Vang er dybt såret over, at Annette Heick har udtrykt bekymring for hendes barns tarv. Heick kunne have ringet, frem for at underholde nationen, hvis hun var så bekymret, siger Vang.

Børsen

Hvis tilsynet med mulig hvidvask i bankerne i EU ikke fungerer effektivt nok, kan det føre til en ny finanskrise, advarer EU-Kommissionens næstformand, Jyrki Katainen.

Ekstra Bladet

Kommunerne er udsat for et ekstremt pres fra hackere. 86 ud af de 96 danske kommuner er blevet hacket. Samlet er hackere brudt ind i de offentlige systemer 650 gange på cirka tre år.

Finans

Lovgivningen kræver, at banker annullerer bonusser til særligt udvalgte medarbejdere, hvis de er tildelt på fejlagtigt grundlag. Det kan ramme ansatte i Danske Bank som følge af hvidvasksagen.

Information

Den tyrkiske valutakrise har gjort EU mere lydhør over for præsident Erdogans enmandsstyre af frygt for et tyrkisk økonomisk kollaps, der kan lamme banker i EU og udløse en ny migrantkrise.

Jyllands-Posten

Jo mere de studerende arbejder, desto større sandsynlighed har de som nyuddannede for at komme i beskæftigelse. Det viser undersøgelse fra Dansk Industri blandt studerende med lange uddannelser.

Kristeligt Dagblad

Inspireret af en ordning i Norge vil Socialdemokratiet indføre en pligt for indvandrere på offentlige ydelser til at bidrage i for eksempel et nyttejob i 37 timer om ugen. Møder man ikke, bliver ydelsen ikke udbetalt.

Politiken

I kølvandet af Danske Banks møgsag er der i Folketinget flertal for en 'hvidvaskpakke'. Men det løser næppe problemet. Kun bankerne selv kan kontrollere de globale pengestrømme.

