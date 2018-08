Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Danske aviser støtter amerikanske mediers forsvar mod Trump

Over 100 amerikanske medier bringer torsdag ledere som forsvar mod USA's præsident, Donald Trump, som har kaldt medierne for "en fjende af folket" og løgnagtige. Både Politiken, Berlingske, Kristeligt Dagblad og Information støtter de amerikanske medier i torsdagens lederspalter.

Landsret skal afgøre sag om krigerkvindes pas

Østre Landsret afgør, om danskkurderen Joana Palani skal have sit pas tilbage. Fratagelsen skyldes, at kvinden tidligere har kæmpet med kurdiske Peshmerga-styrker mod Islamisk Stat. Der ventes dom i dag.

Israel frikender sig selv for blodigt angreb mod Gaza

Den israelske hær frikender sig selv, efter onsdag at have afsluttet en undersøgelse af en af de blodigste militæroperationer i Gazastriben i 2014. Israel har ikke begået nogen ulovligheder, og der er ingen grund til at retsforfølge israelske tropper, lyder hærens konklusion.

Metro i Los Angeles vil skanne rejsende for bomber

Som det første store transportnetværk i USA - bortset fra lufthavne - vil metroen i Los Angeles installere kropsskannere, der kan afsløre våben og sprængstoffer. De bærbare maskiner vil ved hjælp af radiobølger skanne passagerer uden at forsinke dem, mens de går gennem stationerne.

22 skolebørn drukner i bådulykke på Nilen

Mindst 22 børn druknede onsdag på vej til skole, da deres båd kæntrede på Nilen nord for hovedstaden i Sudan, Khartoum. Også en kvindelig hospitalsansat om bord på båden mistede livet.

Uønsket stof fra træbeskyttelse er endt i grundvand

Stoffet DMS, som i foråret fik forsyningsselskabet Hofor til at lukke et vandværk i Hvidovre og tage tre ud af fem vandboringer på et værk i Dragør ud af drift, viser sig ikke alene at kunne stamme fra sprøjtemidler. Det kan også komme fra træbeskyttelse, skriver Politiken torsdag.

Mindst 67 døde efter voldsomme regnskyl i Indien

Oversvømmelser i Kerala i det sydlige Indien har kostet mindst 67 mennesker livet. Onsdag blev der indberettet yderligere 25 døde, meddeler en talsmand for delstatens katastrofeberedskab.

Avisernes forsider

Berlingske

100 amerikanske dagblade går torsdag sammen imod USA's præsident Donald Trumps fake news-kampagner. Danske medier frygter, at presseangreb breder sig.

B.T.

En tidligere enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen bliver nu politianmeldt af Københavns Kommune for korruption, få måneder efter at han forlod sin stilling.

Børsen

Bjarne Johansson, chef i BJ Entreprise, er nødt til at hæve ansattes løn med ti procent for at holde på dem. Økonomer advarer om, at lønstigninger i byggeriet kan udløse pres på andre sektorer.

Ekstra Bladet

Den danske professionelle bokser Patrick Nielsen kan ikke se noget problem i, at han optræder i en musikvideo med en Satudarah-rocker.

Information

Siden 1970'ernes kvindekamp er der kommet for stor fokus på ligestilling. Dermed svigter vi den større kamp for kvindernes frigørelse. Sådan lyder opråbet fra tidligere rødstrømpe.

Jyllands-Posten

Socialdemokratiet anklager Alternativet for at forære magten til Lars Løkke Rasmussen (V), efter at partiets leder, Uffe Elbæk, har luftet sin ambition om at blive statsminister.

Kristeligt Dagblad

200 amerikanske aviser går torsdag i ledende artikler til angreb på præsident Donald Trump. Danske eksperter mener dog stadig, at hverken demokrati eller pressefrihed er truet på livet.

Politiken

Tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen er om nogen manden bag Københavns forandring fra nedslidt metropol til en succesfuld, men også skævvredet hovedstad. Nu takker han af som direktør.

