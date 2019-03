Efter tre år som ekspedient i tre forskellige 7-Eleven-butikker har 22-årige Emmely Lisius Norlander Smith opsagt sit job. En af årsagerne er, at hun er ekstremt træt af danskernes opførsel, når de handler i 7-Eleven.

»Man bliver behandlet, som om man er en robot. Det er som om, man ikke er et menneske,« siger Emmely Lisius Norlander Smith til B.T.

Det er helt basale ting som øjenkontakt, at smile og sige hej, mange danskere tilsyneladende ikke magter, når de går i 7-Eleven.

»Det frustrerer mig, at de fleste mennesker godt ved, hvordan man skal være høflig, men det er som om, at en medarbejder i 7-Eleven ikke fortjener deres høflighed,« siger Emmely og uddyber:

»Jeg stiller ikke høje krav. Jeg forventer ikke, at man skal stå og sludre og blive venner, men man kan godt lave øjenkontakt og svare den person, der betjener dig. Man kan godt sige hej. Mange opfører sig som om, de bliver betjent af en robot.«

Emmely Lisius Norlander Smith satte først ord på sin frustration i en klumme i Politiken. Det gjorde hun, fordi hun efter tre år med tiltagende irritation over kundernes opførsel havde fået nok.

»Jeg er frustreret over, at det skulle ødelægge min arbejdsglæde så meget, at folk ikke kan finde ud af at opføre sig normalt,« siger Emmely Lisius Norlander Smith, der i dag er studerende.

Hun beskriver også, hvordan nogle kunder kan blive decideret aggressive over prisen på en lighter. Hun har oplevet, at kunder er blevet så vrede, at de har kastet den efter hende i arrigskab.

Er du høflig overfor ekspedienten, når du handler i supermarkeder og kiosker?

Men det er ikke de kunder, Emmely forsøger at række ud til. Det er resten.

»De mennesker, der kaster en lighter, er uden for pædagogisk rækkevidde. Men den gruppe, jeg taler om her, er jo helt almindelige mennesker. Det er et problem, man kan løse. Mit håb er, at folk læser det her og tænker: ’Hov, er det noget, jeg også gør?’«

Hun understreger, at hun intet negativt har at sige om 7-Eleven, og at der også er kunder, som er så søde, at hun kunne stå og smile i flere minutter efterfølgende.

Men de negative oplevelser fylder.

Emmely har arbejdet i 7-Eleven på Hovedbanegården i København, i Odense og i Birkerød. Hun stoppede med udgangen af februar. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Emmely har arbejdet i 7-Eleven på Hovedbanegården i København, i Odense og i Birkerød. Hun stoppede med udgangen af februar. Foto: SCOTT OLSON

»Mange af mine kolleger var bedre til at håndtere det end mig. Jeg har måske taget det mere til mig, end mine kolleger. Og så kan man sige, at jeg ikke skal arbejde sådan et sted,« siger Emmely, og uddyber:

»Men jeg synes, det er sørgeligt, at man nærmest skal have hård hud for at have et servicejob i dag.«

Når man spørger Emmely, om der er et mønster i, hvem det er, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, svarer hun resolut:

»Det er faktisk de unge, der er bedst til at sige hej. Det er nok fordi, de selv for nylig har stået i et servicejob. De har noget empati, for de ved, hvordan det er at stå der,« siger hun:

»De midaldrende har glemt, hvordan det er.«

Helt overordnet mener Emmely Lisius Norlander Smith, at danskernes opførsel er udtryk for en generel tendens i samfundet.

»Det hele skal gå så hurtigt. Folk kommer ikke længere ned til en lokal købmand, som de taler med,« siger hun og slutter:

»I dag er det en 7-Eleven, hvor folk bare skal hurtigt ind og hurtigt ud. Men derfor kan man jo godt opføre sig ordentligt.«