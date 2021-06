Det lyder jo fristende og lækkert med mad, der er 'smurt i dag'.

I hvert fald hvis man kunne stole på indikeringen.

Om man kan det, begynder man at stille spørgsmålstegn ved, efter 7-Eleven netop er blevet afsløret i at sætte et 'smurt i dag'-mærke på to dage i træk.

Det gør de i en video på Twitter, hvor man ser, at en sandwich har fået to 'smurt i dag'-klistermærker på.

Under mærket, hvor der står 3. juni, er det nemlig et magen til med datoen 2. juni.

7-Eleven bekræfter til B.T., at der netop har været en episode, hvor en kunde har købt et produkt, som ikke har levet op til deres krav.

De ønsker ikke at stille op til interview, men skriver følgende i en mail:

»7-Eleven skal naturligvis håndhæve vore regler og procedurer – og de skal følges af alle butikker. Vi beklager derfor, at denne fejl er sket. Vi gør meget ud af at informere og oplyse omkring de pågældende regler på området – både i det daglige arbejde,« skriver Jesper Østergaard, adminsterende direktør i 7-Eleven Danmark.

Køber du mad fra 7-Eleven?

Derudover fortæller direktøren, at de nu vil skærpe reglerne hos 7-Eleven:

»Der kan dog ske menneskelige fejl, men vi vil nu indskærpe reglerne over for vores medarbejdere, så lignende episoder forhåbentlig ikke sker igen.«