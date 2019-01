Adskillige danskere kom nytårsnat til skade i alvorlige fyrværkeriulykker. Blandt dem var syv børn. Flere af dem er fortsat indlagt med alvorlige skader, og alle syv riskerer at blive blinde.

Mest alvorligt står det til med en seksårig dreng, som onsdag fortsat er indlagt på Aarhus Universitetshospitals intensive afdeling.

Allerede 1. januar kom det frem, at den lille dreng var indlagt med alvorlige skader i ansigtet og kraniet, efter han var blevet ramt i hovedet af et batteri.

Drengen blev opereret nytårsdag og har siden befundet sig på hospitalets akutafdeling.

Aarhus Universitetshospital ønsker ikke at uddybe den seksårige drengs tilstand af hensyn til familien.

To andre børn blev også indlagt på Aarhus Universitetshospital nytårsnat. I første omgang lød meldingen, at børnene skulle opereres i øjnene. De risikerer fortsat at miste synet.

»De er dog begge sendt hjem. Heldigvis var det ikke så alvorligt, at vi var nødt til at operere,« fortæller Toke Bek, Professor på øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital, og uddyber:

»Vi ved ikke, hvordan det går dem endnu. Nu skal sårene hele. Det er ikke helt umuligt, at de kommer til at se igen. Det kan man virkelig håbe.«

Overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup Hospital. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets Øjenklinik på Glostrup Hospital. Foto: Mads Claus Rasmussen

På Rigshospitalet i Glostrup er to børn fortsat indlagt med fyrværkeriskader. De er hårdt medtaget.

»I det ene tilfælde ser det ikke særlig pænt ud. Det er de værste forudsætninger lige nu, og det bliver nok besværligt at få synet tilbage,« siger Jørgen Villumsen, overlæge ved Øjenklinikken på Rigshospitalet i Glostrup, og uddyber:

»I det andet tilfælde kører det efter det, vi håber. Nemlig, at der stadigvæk findes en chance for, at det kan blive til noget med synet på sigt. Vi ved det først om et par måneder, men det ser egentlig pænt ud alt taget i betragtning,« forklarer Jørgen Villumsen.

To børn under ti år blev også indlagt på Næstved Sygehus nytårsnat.

Det er endnu uvist, om de nogensinde genvinder evnen til at se. Det vil først stå klart 'om et par uger', oplyser Region Sjælland.