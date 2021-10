»Var kaninen Karl okay? Havde indbrudstyvene taget ham?«

Det var noget af det første, 7-årige Klara tænkte på, da hun sammen med sin mor og far onsdag kom hjem fra sommerhus i efterårsferien.



De havde nemlig haft besøg af ubudne gæster i huset i Højbjerg, og indbrudstyvene havde stjålet både sølvtøj og designerstole.



Heldigvis var kaninen Karl okay. Men Klara havde fået sig en ordentlig forskrækkelse og var bange for, at tyvene kunne finde på at komme tilbage.



Efterårsferien er højsæson for indbrudstyve, så en patrulje fra Østjyllands Politi kom også forbi. Politibetjentene kiggede rundt i huset og tog billeder af rodet. Men inden de gik, satte den kvindelige betjent sig hen til Klara.



Hun brugte tid på at tale med Klara om det, der var sket.



»Det var rart. Hun sagde, at jeg ikke skulle være bange, og at tyvene ikke ville komme igen,« fortæller Klara og hendes mor Tine Obel til B.T.



Snakken med den kvindelige betjent gjorde så stort indtryk på Klara, at hendes mor på Twitter takkede politiet for at tage sig tid til at tale med den 7-årige om indbruddet.

Efter besøget af patruljen, satte Klara sig ned for at tegne den kvindelige betjent, hun havde talt med. Foto: Privatfoto Vis mere Efter besøget af patruljen, satte Klara sig ned for at tegne den kvindelige betjent, hun havde talt med. Foto: Privatfoto

Sammen med roserne sendte de også en tegning afsted til politiet - en tegning af den kvindelige betjent i uniform, som Klara havde mødt.

»Det var meget betryggende og rart at have dem på besøg. Vi kan sige nok så meget som forældre, men når politibetjente, der ved noget om det, siger, at det ikke er farligt, så lytter man,« fortæller Klaras mor Tine Obel.



Politibetjenten sagde, at de nok skulle tage sig af tyvene og fange dem. Hun forsikrede også Klara om, at der ikke var grund til at være bange for, at tyvene kom tilbage.



Og Klara syntes, at betjenten var rigtig sød, og at de i øvrigt så seje ud i deres uniformer. Desværre nåede hun slet ikke at se politibilen, og det ærgrede hun sig over, da hun gik i seng den aften.

Men fredag eftermiddag bankede det pludselig på døren i Højbjerg. Og så stod hun der igen, den kvindelige betjent, der havde gjort så stort indtryk på hende.



Denne gang var hun på besøg med et lidt andet formål - for nu fik Klara lov til at låne betjentens uniform, og så ventede der endnu en god overraskelse.

Politibilen holdt klar ude ved vejen og lyste op med blå blink for Klaras skyld.

Klara fik lov til at låne betjentens jakke og fik set politibilen med blå blink. Foto: Privatfoto Vis mere Klara fik lov til at låne betjentens jakke og fik set politibilen med blå blink. Foto: Privatfoto

»En helt igennem fantastisk oplevelse,« lyder det fra familien i Højbjerg.



Selvom politiet har travlt, gjorde de denne gang noget ekstra. Det skal vi huske at anerkende og sige højt, mener Tine Obel.



»Man skal huske at anerkende og rose, når nogen gør noget godt. Det betød virkelig meget, at de tog sig tid til at snakke med min datter, og det gjorde en stor forskel. Derfor skal de have tak,« siger hun.



Noget godt kom der altså ud af det møgirriterende besøg af indbrudstyvene. Og Klara har ikke mindst en god historie at fortælle klassekammeraterne på mandag, når hun skal i skole igen.