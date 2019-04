For to år siden, den 29. april 2017, slukkede lægerne for 7-årige Kemals respirator. Bare tre dage tidligere var han fundet livløs på bunden af Rødby Svømmehal. I dag kæmper forældrene stadig for at få placeret et ansvar for sønnens død.

»Politiet kalder det ’et hændeligt uheld’. Men hvordan kan det være det, når en 7-årig dreng ligger livsløs på bunden i den dybe ende af det store bassin? Det giver ikke mening i min verden,« siger Ahmet Türkylimaz, far til Kemal.

Den 26. april 2017 var Kemal en tur i svømmehallen med tre pædagoger og 37 andre børn fra den lokale SFO. Men hvad der skulle have været en hyggelig stund blev med et forvandlet til en forælders værste mareridt.

»Jeg husker det, som var det i går,« siger Ahmet Türkylimaz, der var på arbejde, da ulykken indtraf.

Det var ellers lykkedes redderne i ambulancen at genoplive Kemal, efter han var fundet livløs af nogle af de andre børn i vandet for to år siden. Men for sent.

Kemal blev erklæret hjernedød på Rigshospitalet i København, hvor han var fløjet til i Helikopter.

Siden ulykken er hverdagen gået i stå i familien, der tæller tre andre drenge på i dag 12, otte og fire år.

»Vi er næsten blevet curlingforældre. Hvis vores børn skal i svømmehallen, skal vi være der. Det er også sjældent, de får lov at være alene, og hvis vi hører en ambulance, løber det os koldt ned ad ryggen,« siger Ahmet Türkylimaz.

Kemal sov ind på Rigshospitalet natten til den 29. april, præcis tre måneder før sin 8-års fødselsdag. Foto: Privat.

Han og hustruen er først for nylig begyndt på en HF-uddannelse som fjernstudie, men har ellers været sygemeldt siden ulykken.

»Jeg tilbringer det meste af dagen med mine tanker, der kører rundt,« siger han.

Lægerne vurderede, at Kemal formentlig lå i vandet 15 min, før han blev fundet. Faderen er uforstående overfor, at pædagogerne ikke opdagede drengen på bunden af bassinet.

»Vi afleverede jo vores dreng - som andre forældre også gør - i forventning om, at han blev passet på og taget hånd om,« siger Ahmet Türkylimaz.

Hans håb har hele tiden været, at Lolland Kommune ville lære af ulykken og øge antallet af pædagoger, når børnene i kommunen skal i svømmehallen.

Tre pædagoger til 38 børn var og er ikke tilstrækkeligt, mener faderen, der derfor flere gange har bedt om at få genoptaget efterforskningen af sagen for at få nogen til at tage strafferetligt ansvar.

To gange har politiet afsluttet efterforskningen, senest i november 2018. De karakteriserer ulykken som »et meget beklageligt hændeligt uheld«.

Ifølge Lolland Kommune blev alle retningslinjer overholdt, det vil sige, at der maksimalt er 15 børn pr. pædagog.

»Det er helt og holdent vores ansvar, når ulykken sker under ophold i skolens SFO, men politi og anklagemyndighed konkluderer, at der ikke er begået fejl,« sagde Henrik Andreasen, distriktschef for Lollands Kommunes skole og dagtilbud tidligere til B.T.

Tilbage står derfor familien, der nu for tredje gang sammen med deres advokat forsøger at få genoptaget efterforskningen, der ifølge familien har været utilstrækkelig.

De føler ikke, de kan komme videre med deres liv, før nogen har taget strafferetligt ansvar.

»Jeg bliver ved med at kæmpe. Kemal er ikke ligegyldig,« siger faderen.