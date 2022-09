Lyt til artiklen

En silo med 56.000 tons træpiller på Studstrupværket har stået i flammer i flere dage.

Siden den store brand brød ud for en uge siden, har den officielle melding fra myndighederne været, at den pågældende røg ikke udgør en sundhedsrisiko.

Men alligevel er en 7-årig pige blevet indlagt, da hendes sædvanlige inhalator ikke kan holde hendes astma nede. Det skriver TV 2 Østjylland.

Fiona, hendes forældre og lillesøster bor i Studstrup og Fionas følsomme luftveje er blevet påvirket af røgen.

Hun er blevet påvirket så meget, at hun fik hosteanfald og blev lidt sløv og lå bare på sofaen. Hertil fik hun sin astmamedicin, men intet hjalp.

»Selvom røgen ikke er sundhedsskadelig, kan det påvirke et barn med astma. Så vi ringede til vagtlægen og blev indlagt på akutmodtagelsen,« fortæller Fionas mor, Celine Haubold.

Der er dog fortsat intet, der tyder på, at røgen er farlig.

»Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer fortsat, at røgen ikke udgør en sundhedsrisiko,« oplyste Østjyllands Politi onsdag.

Natten til torsdag kunne politiet så oplyse, at vinden nu var vendt mod syd, så den drev ind over Aarhus.

»Den vil stå direkte i syd omkring klokken 02.30, hvorfor der vil forekomme kraftig røglugt i Aarhus og omegn. Der gælder samme forholdsregler, som der tidligere er meldt ud,« lyder meldingen fra politiet.

Og nu vil man prøve en ny taktik, der kan give endnu mere røg, det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

»I forbindelse med branden på Studstrupværket har myndighederne besluttet at anvende en ny taktik i brandbekæmpelsen. Derfor er der en risiko for, at der fra torsdag aften vil kunne udvikles en større røgkoncentration end hidtil. Der er fortsat ingen målelig sundhedsfare for borgerne.«

»Brandvæsnet foretager løbende målinger af røgen i de berørte områder, og situationen følges tæt af myndighederne. Vindretningen i aften og i nat fører røgen ind over store dele af Aarhus, samt byerne Løgten, Skødstrup, Hjortshøj, Lystrup, Egå og Skæring.«