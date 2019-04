Påskevejret tegner fint og flot, men påskens første weekend begynder med en af de koldeste morgener i 28 år.

Havde du brug for både dynesokker og nathue natten til lørdag, så var det ikke så mærkeligt:

Natten til lørdag og lørdag morgen var nemlig meget kold - årstiden taget i betragtning.

Helt ned til 6,9 graders frost blev der målt i det jyske lige efter solopgang - de laveste temperaturer blev målt i Isenvad syd for Karup.

Dermed har vi ifølge DMI haft en af de koldeste april-morgener i 28 år.

»Det er sjældent, vi når så langt ned så langt hen i april, men det er ikke noget, der går over i historiebøgerne,« lyder det fra vagthavende meteorolog Jesper Eriksen fra Danmarks Meteorologisk Institut.

Han skal dog helt tilbage til år 1900 for at finde kulderekorden for en forårsmorgen:

Hele otte graders frost blev der målt det år i maj.

»Det er et pejlemærke på, at vi lever i en varm tid, for havde du spurgt mig i 70'erne eller 80'erne, så havde det her ikke været noget at tale om,« siger meteorologen.

Også i resten af landet var natten og morgenen kold. Her var der - med meteorologens ord - 'kolde pletter' - rundt omkring.

»Flere landsdele havde omkring fem graders frost - plus minus to grader,« siger Jesper Eriksen, som tilføjer, at op til 80 procent af landet stod op til morgenfrost.

Natten til søndag bliver også kold, men ikke så kold som den, vi lige har været igennem.

Til gengæld lover han fint påskevejr med lunere temperaturer og gode solchancer.

»Det ser fint ud med vejret. Vi får en påske med solcreme,« siger han.