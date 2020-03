»Før alting lukkede ned, var min mor til andespil og vandt en and,« begynder et Facebook-opslag fra en af hverdagens corona-helte.

I stationsbyen Odder, lidt syd for Aarhus, har 69-årige Vibeke Bjerregaard Iversen nemlig valgt at rejse sig fra sofaen og i stedet hjælpe sine corona-ramte medmennesker.

Det begyndte som nævnt i Facebook-opslaget i sidste uge, da Vibekes 90-årige mor vandt en and ved et andespil. Dagen efter satte statsminister Mette Frederiksen Danmark mere eller mindre i corona-karantæne, og her fik Vibeke så en ide.

»Jeg har en fyldt fryser, jeg og min mand får derudover hver uge bragt en kasse med grøntsager til døren, som vi ikke altid får spist, og så var der min mors and, som hun ikke selv havde plads til,« fortæller Vibeke til B.T..

»Jeg googlede mig frem til, at man kunne koge gule ærter på anden, og så tænkte jeg, at selvom vi jo ikke kan besøge min mor for tiden, så kunne vi komme forbi med maden og sætte det på hendes dørtrin.«

Vibeke fortæller, at hun som mor til tre altid har været vant til at lave meget mad. Hun er derudover engageret i en række organisationer som Kræftens Bekæmpelse, så hendes hjerte banker for at hjælpe andre.

»Jeg kender mange, som enten er i kemo eller ikke kan tåle at blive udsat for noget, så jeg tænkte, at jeg jo lige så godt kunne bringe mad ud til andre ud over min mor,« forklarer Vibeke.

Og hermed begyndte hendes lille madordning, hvor hun de sidste par dage har kørt rundt med mad til borgere i Odder, der ikke har det store overskud til indkøb og madlavning for tiden.

Vibeke. Foto: Privatfoto

»Der var en familie i dag, der fik leveret, fordi de havde seks børn, de skulle være hjemme ved. I går kørte jeg ud til nogen, der havde været syge. Jeg tror, jeg i alt har bragt mad ud til 11 indtil videre. Jeg holder mig til dem, jeg kender i nærområdet.«

Hun tager 20 kroner for at bringe maden ud. Hun vil ikke tjene noget på det, hun skal bare have dækket omkostningerne, fortæller Vibeke, der indtil videre har lavet forskellige retter hver dag.

»I morgen (tirsdag, red.) laver jeg irsk stuvning, fordi det er Skt. Patricks Day. Jeg har desværre ikke noget lammekød, så det bliver lavet på oksekød i stedet.«

Indtil videre tager hun fra sit store lager i fryseren. Derudover har hendes mor også fryseren fuld af mad, som kan bruges, og derfra må hun se, hvor længe ordningen kan køre.

Som en ekstra bonus får man en rulle toiletpapir leveret sammen med maden. Vibeke fortæller grinende, hvordan hun i forrige uge – før danskerne begyndte at hamstre – selv fyldte huset med toiletpapir.

»Der var tilbud nede i brugsen, så jeg tror, vi købte 80 ruller. Da jeg lavede gule ærter til folk, tænkte jeg, at det nok var en god ide at give en rulle med. Os, der er gamle nok, ved hvad gule ærter gør ved maven.«

Vibeke var, før hun gik på pension, leder af en skolefritidsordning. Hendes mand på 63 år arbejder stadig som pedel på en skole, men er som så mange andre danskere for tiden hjemmegående.

Ud over gule ærter og irsk stuvning har Vibeke indtil videre lavet æbleflæsk.