Logistik og it-systemerne skal prøves af i stor skala mandag, hvor Danmark sætter rekord i vaccinationer.

68 vaccinationssteder rundt i landet er i brug mandag, hvor landets regioner gennemfører den hidtil største vaccinationsdag med 100.000 planlagte stik.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vi skal sikre os, at vi er klar til at rulle vaccinerne ud i stor skala at vaccinationsstederne har kapacitet til at vaccinere 100.000 på én dag, og at logistikken og it- systemet kan klare presset, siger enhedschef Steen Dalsgård Jespersen i pressemeddelelsen.

Mandagens vaccinedag er en stresstest af, om regionerne er klar til at løfte opgaven, når Danmark gennem de kommende uger og måneder vil modtage flere vacciner end tidligere.

26. februar var regionerne gennem en lignende generalprøve - dog i noget mindre skala - hvor mere end 30.000 blev vaccineret på en dag.

Det er indtil videre den dag med flest vaccinestik på én dag i Danmark, men det bliver slået mandag, hvor der altså skal omkring tre gange så mange igennem.

- Den første generalprøve var en rigtig god øvelse for alle, der er involveret i vaccinationsindsatsen, og vi har brugt erfaringerne til at justere i planerne. Og mit bud er, at vi er godt klædt på til at vaccinere i stor skala.

- Alt dette kommer i sidste ende til gavn for den enkelte, der skal vaccineres, så det foregår sikkert og effektivt, siger Steen Dalsgård Jespersen.

Indtil videre er 868.461 indrullet i vaccinationsprogrammet, hvilket vil sige, at de som minimum har fået første stik.

Det svarer til 14,9 procent af befolkningen. Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil vaccineres, kan være færdigvaccineret 25. juli.

/ritzau/