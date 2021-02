Helt grundlæggende er det bekymrende, når virusmutationen E484K er fundet i 67 coronaprøver i Danmark, lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Det er den mutation, der har fået myndighederne til at gå fra dør til dør og teste folk i Storbritannien,« siger han.

Den særlige mutation på spikeproteinet har nemlig vist sig at kunne nedsætte effekten af vacciner.

Studier har vist, at man kan blive smittet med virusmutationen E484K, selvom man er vaccineret eller har været smittet før

»Den nye mutation har vist sig at have den her ubehagelige egenskab, som betyder, at den vil være i stand til at undvige vores vaccine et stykke hen ad vejen,« siger Jakob Illeborg.

Dog ser det ikke ud til, at folk, der er vaccineret eller har været syge med covid før, ikke bliver alvorligt syge eller dør, når de bliver smittet igen med den nye mutation.

Når det er sagt, er E484K en mutation, som man i andre lande er gået meget langt for at forhindre spredningen af.

»Så umiddelbart lyder det meget bekymrende. 67, synes jeg, er mange i Danmark. I andre lande har man lukket områder ned for mindre end det,« siger Jakob Illeborg.

I Østrig har man valgt helt at lukke grænsen til Tyrol og hyret 1.200 politifolk til at sørge for, at ingen bringer virusmutationen med ud fra det østrigske hotspot.

I risikovurdering fra Statens Serum Institut lyder det da også, at SSI deler den internationale bekymring omkring E484K.

‘SSI følger derfor forekomsten af mutationen tæt, og der er i perioden fra 29. december 2020 frem til 5. februar påvist samlet 59 tilfælde med mutationen,’ kan man læse.

E484K-mutationen er påvist i fire ud af fem regioner i Danmark, og 17 procent kan relateres til rejseaktivitet. Det tyder på, at der er smittespredning med mutation i Danmark, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at 10 af tilfældene har relation til rejseaktivitet i Nigeria, Brasilien og Schweiz. 10 tilfælde er tilknyttet udbrud på en skole i Hovedstaden, og 9 tilfælde tilknyttet en arbejdsplads i Odense.