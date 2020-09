Drøvtyggende køer kan se fredelige ud. Men det er de langt fra altid.

For en uge siden gik det ud over en 67-årig kvinde i et kupperet terræn i Helgenæs ved Aarhus bugt. Det er et område, hvor køerne går frit rundt helt ned til vandet.

Kvinden ligger lige nu på intensiv-afdelingen på Randers Sygehus med store indre kvæstelser.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

En flok køer har kvæstet en 67-årig kvinde i Helgenæs. Foto: Arkivfoto: Thorkild Amdi Vis mere En flok køer har kvæstet en 67-årig kvinde i Helgenæs. Foto: Arkivfoto: Thorkild Amdi

Det er hendes familiemedlemmer, der fortæller historien til avisen.

Kvinden, hendes mand, deres to døtre og en svigersøn var ude at gå en tur i området.

Umiddelbart var køerne rolige. Det ændrede sig, da en hund pludselig dukke op og skabte panik hos køerne.

Det gik ud over den 67-årige kvinde, der blev skubbet omkuld og trampet på af en ko, der løb efter hunden.

Kvindens mand er rystet over ulykken:

»Enhver bonde ved, at hunde og køer ikke går sammen,« siger han til Aarhus Stiftstidende, og henviser til den løse hund, der gjorde køerne vilde.

Efterfølgende kom der både redningshelikopter, ambulance og en lægebil, og kvinden blev i al hast fragtet til Randers Sygehus.

Det viste sig senere, at skaderne var alvorlige. Blandt andet er kvindens venstre skulderblad knust, en lunge er punkteret, venstre kraveben er brækket, og det samme gælder otte ribben.