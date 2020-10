664 repræsentanter fra den danske filmbranche står nu frem og siger fra over for krænkelse, sexisme og chikane.

Det sker i en fælles erklæring, som Information bringer søndag, og som blandt Susanne Bier, Pilou Asbæk, Trine Dyrholm og Lars Mikkelsen har skrevet under på.

»Vi ønsker at skabe åben dialog, der kan gøre os alle mere bevidste og kloge på, hvordan vi håndterer dsse sager i fremtiden - for vi er ikke gode nok endnu,« står der i erkæringen, som fortsætter:

»Vi underskriver dette brev for at støtte op om Emilias mod til at træde frem som enkeltperson og for at vise vores solidaritet med alle dem, der i vores branche har oplevet krænkende adfærd.«

Her henviser de 664 aktører til den tidligere produktionsassistent Emilia Moth, som 30. september stod frem i Ekstra Bladet og fortalte, hvordan hun har blevet udsat for seksuelt krænkende adfærd på sin daværende arbejdsplads Danish Documentary.

Opdateres...