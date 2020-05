Torsdag eftermiddag afgik en 66-årig mand ved døden på Midtfyn.

Det skete, fordi han blev klemt mellem en rendegraver og et andet landbrugslandskab i forbindelse med pålæsning af gødning.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Den 66-årige mand var alene om arbejdet, og han omkom på sin landejendom på Espe-kanten.

»Vi ved ikke, hvor længe han har været død, inden der blev slået alarm,« fortæller Lars Thede, der er vagtchef ved Fyns Politi, til B.T. torsdag aften.

Politiet oplyser, at de var assisteret af en bilinspektør for at klarlægge, hvad der præcist skete tidligere på dagen.

Derudover var arbejdstilsynet ligeledes til stede.

Fyns Politi skriver afsluttende på Twitter, at de pårørende til den afdøde mand er blevet underrettet.