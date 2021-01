Nu er 66-årige Ida kun ét stik fra at være vaccineret mod covid-19.

Hun var 13. januar en af de første omtrent 2 procent af danskerne, der fik den længe ventede coronavaccine, der i første omgang gives til særligt sårbare og frontpersonale.

Ifølge Sundhedsstyrrelsen har 129.170 danskere til dags dato begyndt vaccinationen mod covid-19.

»Jeg synes, jeg er privilegeret. Helt sikkert.« siger Ida Nørgaard.

»Nu kan jeg ikke gøre mere, og så er jeg dækket ind. Det giver mig en tryghed,« siger hun.

Vaccinecentre landet over I alt åbner der 51 vaccinecentre i landets fem regioner: - 6 i Region Hovedstaden - 9 i Region Sjælland - 7 i Region Syddanmark - 7 i Region Midtjylland - 22 i Region Nordjylland

Vaccinepas

Det blev i sidste uge meldt ud, at der er et vaccinepas på vej, hvilket først og fremmest skal hjælpe rejsende danskere.

Og det er også en af grundene til, at Ida er specielt glad for at få vaccinen:

»Jeg skal have et rejsepas på et tidspunkt. Eller ud at rejse. Og derfor sagde jeg ja,« siger Ida Nørgaard.

Høj kapacitet

Øksnehallen på Vesterbro, hvor Ida Nørgaard i dag fik vaccinen, forventer at vaccinere 600 borgere om dagen.

Men centret er bygget til at kunne vaccinere langt flere, dog er det i mangel på vacciner ikke muligt den næste tid.

Se hvordan det gik med Ida Nørgaards første vaccination mod covid-19 i videoen øverst på siden.

Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender

Kilde: Sundhedsstyrelsen.