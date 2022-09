Lyt til artiklen

Danske hjemmesider og firewalls er i den grad under pres fra hackere.

Alene fra Rusland kommer omkring 650.000 mindre forsøg på hackerangreb. Om dagen.

Det oplyser direktøren i Dansk Miljø- og Energiforsyning, Klaus Dalgaard Hansen, til TV Midtvest.

»Det svarer til, at du sidder derhjemme, og der bliver banket på. Døren bliver ikke åbnet, og så går vedkommende videre og prøver ved næste dør.«

Det er billedet, han bruger, når han skal forklare den måde, danske forsyningsselskaber får testet deres it-systemer på. Han forklarer dog, at det er mindre sandsynligt, at det vil lægge et dansk forsyningsselskab ned.

I den moderne krig er hackerangreb og cyberangreb blevet en normalitet. Det er afgørende, at virksomheder har topsikre forsvarsløsninger, blandt andet i form af stærke firewalls, hvis man skal undgå angreb, der kan ødelægge infrastrukturen i en virksomhed.

Truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet er vurderet til at være »meget høj« i Danmark. Sådan lød det i den årlige trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed (CFCS). Dermed har truslen ikke ændret sig siden sidste års vurdering.

»Truslen fra cyberspionage er meget høj. Denne vedvarende trussel stammer hovedsagelig fra Rusland og Kina og fører fortsat til cyberangreb mod mål i Danmark. Dele af det danske samfund er underlagt en evig vagt og alvorlig trussel,« lyder det i meddelelsen.