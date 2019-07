Det er godt, at solen skinner i lang tid i dag.

Der er nemlig omkring 6500 borgere i Ringsted, som er uden strøm.

Det melder Midt- og Vestjællands Politi på deres Twitter-profil.

'Der arbejdes på stedet, men der er ingen tidshorisont,' skriver de.

Cerius er dem, som står for strømmen i området, og inde på deres hjemmeside skriver de, at man forventer at have løst problemet klokken 21.00.

Men at årsagen endnu er ukendt.

Opdateres...