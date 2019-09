Kender du reglerne for ubetinget vigepligt? Ved du, hvad man skal gøre, når et lyssignal ikke virker?

Det gør de færreste, hvis man kigger på resultaterne af en online køreteoriprøve, hvor 65.000 danskere har testet deres viden. Resultatet tegner et billede af, at skræmmende mange måske bør genopfriske reglerne. Hele 96,5 procent kunne nemlig ikke bestå testen.

Du kan teste din egen viden i de tre sværeste spørgsmål nederst i artiklen

Resultaterne af køreteoriprøven, som man kan tage på forsikringselskabet Codans hjemmeside, viser, at særligt Bornholm og Fyn skiller sig ud.

Selvom dumperaten er stor over alt i landet, så består få procent flere bornholmere teoriprøven, mens fynboerne skraber bunden. Kigger man nærmere på, hvilke af de 25 spørgsmål, der giver størst problemer, så springer især tre kategorier i øjnene.

Hvordan kører man med trailer? Hvad bruger man bilens registreringsattest til? Hvad skal man gøre i en situation, hvor en anden bil pludseligt kører ud foran én?

I alle tre spørgsmål svarede mere end 80 procent forkert. Kan du svare rigtigt?

Foto: Codan Vis mere Foto: Codan

'Du kører 50-60 km/t i din personbil, der trækker en fuldt læsset trailer. Du er blevet indhentet af den bagvedkørende. Hvad gør du?'(Vælg flere svar)

Foto: Codan Vis mere Foto: Codan

'Hvilke regler gælder for bilens registreringsattest?'(Vælg flere svar)

Foto: Codan Vis mere Foto: Codan

'Du kører ca. 40 km/t. Hvordan vil du fortsætte?'(Vælg flere svar)

Rigtige svar Spørgsmål 1: a. Jeg fortsætter med uændret fart, 50-60 km/t – Nej b. Jeg kører lidt ind til siden – Ja c. Jeg sætter farten ned – Ja d. Jeg er klar til eventuelt at standse – Ja Spørgsmål 2: a. Bilens registreringsattest eller kopi af denne skal altid medbringes – Nej b. Ved kørsel i udlandet skal de originale attester eller en af SKAT udstedt genpart medbringes – Ja c. Ved kørsel med påhængskøretøj skal både bilens og påhængskøretøjets registreringsattester altid medbringes – Ja d. Ved kørsel i Danmark med påhængskøretøj kan medbringes kopier af registreringsattesterne – Ja Spørgsmål 3: a. Jeg er særligt opmærksom på den grå personbil, der har tænkt blinklyset – Ja b. Jeg advarer med et kort hornsignal – Ja c. Jeg fortsætter med uændret fart, ca. 40 km/t – Ja d. Jeg flytter foden til bremsen – Ja

Du kan tage hele testen hos Codan HER.