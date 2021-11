For nøjagtig en uge siden tog 62-årige Kim Madsens liv sig lidt af en drejning, da han opdagede, at hans højtelskede elscooter var blevet stjålet.

Kim lider nemlig af en meget slem slidgigt, der gør, at han ikke kan bevæge sig længere end ti meter, før han får smerter. Han er derfor dybt afhængig af den røde elscooter, der fragter ham fra A til B.

Men en kold onsdag var den væk. Forsvundet fra Mågevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor den var blevet parkeret efter et mindre uheld.

»Jeg var blevet rigtig svimmel efter et lille uheld, og derfor blev vi nødt til at lade den stå aflåst ved vejen. Men et par dage efter fortæller min ven mig så, at scooteren var væk,« fortæller Kim Madsen.

Og det var her hans verden ramlede sammen.

Kim vidste med det samme, at det nok ikke bare havde været et par unge »teenagebøller«, der havde været på spil.

For den røde scooter, som han har navngivet 'Kirsten', vejer knap 200 kilo, var elektronisk sikret og havde sågar en kraftig, lyseblå kædelås omkring hjulet.

»Jeg hev fat i køkkenrullen og begyndte at stortude, da jeg fik det at vide. Jeg var - og er stadig - fuldstændig knust. Den scooter er jo mit liv,« fortæller en berørt Kim Madsen til B.T.

Scooteren er sidst blevet set på Mågevej 26, og den er af mærket Lindebjerg og modellen hedder LM-700. Vis mere Scooteren er sidst blevet set på Mågevej 26, og den er af mærket Lindebjerg og modellen hedder LM-700.

Normalt kørte Kim Madsen ellers seks-syv ugentlige ture på scooteren, og det var den, der fik ham ud af døren. Men nu er han i stedet spærret inde i sin lejlighed i det Københavnske Nordvestkvarter.

»Jeg kan ikke længere gå ned med skraldet, jeg kan ikke handle, jeg kan ikke besøge min 82-årige mor, og jeg føler faktisk, at jeg har mistet kontakten til samfundet,« fortæller han tøvende.

Og ikke nok med at den røde scooter er en livsvigtig genstand i Kims hverdag, så er det faktisk også en gave fra en god ven, der i sin tid hjalp ham med at finansiere den. Og derfor gør det også ekstra ondt, fortæller han:

»Scooteren 'Kirsten' er opkaldt efter min soulmate eller gode ven, der gav mig den, og derfor er næsten også ligeså slemt, som hvis man mister en, man holder af,« fortæller han.

Kim Madsen har da også besluttet, at fordi den betyder så meget for ham, vil han udlove en dusør på 10.000 kroner til den, der kan bringe den tilbage.

Scooteren er sidst blevet set langs husmuren ved Mågevej 27, og ifølge Kim Madsen er den letgenkendelig, da der kun findes ganske få af dem.

»Man er ikke i tvivl om, at det er den. Den har fire hjul, et sort sæde, to kurve og så står der 'Lindebjerg' bagpå,« siger han.

Kim Madsen fortæller da også, at han har anmeldt hændelsen til politiet, men hvis man har hørt - eller set noget - om den forsvundne elscooter 'Kirsten', hører Kim Madsen derfor gerne fra dig.

Du kan kontakte ham på Facebook her.