Antallet af indlagte falder med 2 til 174 i lørdagens opgørelse fra SSI. Der er 617 nye smittetilfælde.

617 er bekræftet smittet med coronavirus det seneste døgn. De nye smittetilfælde er fundet i 173.089 PCR-test, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut lørdag.

Dermed var det 0,36 procent af PCR-testene, der påviste coronasmitte.

Andelen af smittede - også kaldet positivprocenten - har siden slutningen af januar været under 0,5 procent.

Foruden PCR-testene er der også blevet foretaget 244.593 lyntest det seneste døgn. De positive tilfælde herfra indgår dog ikke i smittetallet.

Det skyldes, at der er større usikkerhed forbundet med svarene. Myndighederne opfordrer derfor til, at man får taget en PCR-test, hvis man er blevet testet positiv med lyntest.

Man skal herefter stole på svaret på PCR-testen.

Af opgørelsen fremgår det samtidig, at antallet af indlagte falder med 2, så der lørdag morgen var 174 indlagt med coronavirus på landets hospitaler.

37 er så syge, at de modtager behandling på en intensivafdeling. Det er to flere end i fredagens opgørelse. Af de 37 får 20 hjælp af en respirator til at trække vejret.

Yderligere fire har mistet livet, så der under pandemien er registreret 2489 coronarelaterede dødsfald i Danmark.

/ritzau/