På Københavns Professionshøjskole er over en fjerdedel af de 2000 pladser på pædagogstudiet ledige.

Der er udsigt til mange tomme stole i klasseværelserne på Københavns Professionshøjskole, når underviserne tropper op på pædagoguddannelsen efter sommerferien.

I år er der nemlig hele 609 ledige pladser på landets største pædagoguddannelse. Det svarer til mere end hver fjerde af institutionens 2000 uddannelsespladser.

Det fortæller Stefan Hermann, der er rektor på Københavns Professionshøjskole og formand for interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler.

- Det er skidt. Dels kæmper vi med næb og klør for at forbedre uddannelsen i samarbejde med kollegerne. Og så er det skidt, fordi der er brug for flere og flere pædagoger, siger han.

Ved midnat torsdag fik tusindvis af håbefulde unge at vide, om de var kommet ind på den uddannelse, de havde ønsket.

Sammenlignet med år 2013 er optaget på pædagoguddannelsen faldet med 8,6 procent.

Og på 24 ud af 36 pædagoguddannelser melder man da også om ledige pladser på enten kvote 1 eller standby-pladser, viser en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

En af hovedårsagerne til uddannelsens faldende popularitet er de mange historier i medierne om dårlige arbejdsforhold for pædagogerne, mener Stefan Hermann.

Men uddannelsen halter også, lyder det.

- Pædagoguddannelsen har en discountfinansiering. Uddannelsen har et af de laveste timetal, og der er ulønnet praktik. Jeg bryder mig sjældent om bare at bede om penge. Men lige med pædagoguddannelsen er det meget vanskeligt at komme udenom.

Og det er ikke fordi, professionshøjskolen ikke selv forsøger at gøre det bedre, forsikrer rektoren.

- Vi gør alt muligt: Mødepligt, bedre overgang til praktikken og det ene og det andet. Men vi kan ikke lave spejlæg uden æg. Det er en discountfinansiering, man er nødt til at ændre på.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) forsikrede fredag, at hun ønsker at højne kvaliteten på uddannelsen. Om det indebærer flere penge, er dog uklart.

- Regeringens ambition er at give pædagoguddannelsen et kvalitetsløft, så det bliver meget mere attraktivt at uddanne sig til pædagog - og så frafaldet bliver mindsket.

- Nu stopper vi den tidligere regerings besparelser på uddannelse og lytter grundigt til alle de mange studerende og interessenter, der ved, hvor skoen trykker, udtaler ministeren.

Frem til oktober måned vil der ske et såkaldt efteroptag. Det betyder, at studerende, der ikke er kommet ind på deres førsteprioritet, kan få en ledig studieplads et andet sted.

Københavns Professionshøjskole forventer ad den vej at kunne besætte en stor del af de tomme pladser.

/ritzau/