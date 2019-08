Hillerød er tilsyneladende ikke et dumt sted at bo, hvis man satser på at vinde i Lotto.

Den nordsjællandske by kan nemlig bryste sig af at have to indbyggere, der på bare én uge er blevet lottomillionærer.

Fredag vandt en heldig dansker nemlig andenpræmien i Eurojackpot på 6.575.424 kroner på en kupon, der blev købt i Bilka i Hillerød.

En Bilka, der i øvrigt kun ligger 600 meter fra den Føtex, hvor der onsdag blev købt en kupon, som udløste 10 millioner kroner til en anden heldig Hillerødborger.

Det skriver Danske Spil.

'Det er sjældent, at så store gevinster sker så tæt på hinanden – og så inden for samme uge,' skriver Danske Spil.

Danske Spil har imidlertid ikke hørt fra nogen af de to vindere.

'Så har du købt din kupon i Hillerød, så er det en god ide at få den tjekket,' skriver de.

Desværre lykkedes det ikke nogen spillere at ramme de 5 vindertal og to stjernetal, der skal til for at vinde 1. præmien i det europæiske lotteri.

Derfor vokser puljen til svimlende 387 millioner kroner på fredag.

2. præmien er på 12 millioner.