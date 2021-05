»Vi kan ikke anbefale filmhøjskolen.«

Sådan lyder det i et åbent brev skrevet af tidligere elever på European Film College i Ebeltoft til skolens bestyrelse.

Det skriver Ekko.

I brevet efterlyser de tidligere elever en undskyldning fra bestyrelsen i forbindelse med, at de mener, at bestyrelsen har håndteret en sag om en krænkende lærer uansvarligt.

Sagen omhandler en tidligere lærer på skolen ved navn 'Diego', som i løbet af sine fire år som underviser krænkede adskillelige kvindelige elever.

I februar 2020 klagede en af dem til forstanderen, men eleven fik blot at vide, at læreren var 'kærlig', og så røg eleven til en psykolog, der skulle evaluere sagen.

I brevet står der blandt andet følgende ifølge Ekko.

»Vi er en gruppe tidligere elever og tre studerende på University of Texas, der oplever jeres håndtering, eller mangel på samme, af de ovennævnte situationer som værende præget af ignorance og mangel på forståelse. Vi er derfor bekymrede for, hvorvidt bestyrelsen kan skabe et godt, sundt og lærerigt højskoleophold for fremtidige elever.«

Blandt de 60 underskrivere af dokumentet er der tre kvinder, der blev udsat for krænkelser af samme lærer, inden han startede på European Film College i Ebeltoft.

Daværende forstander Nadia Kløvedal Reich blev advaret om sagen, da Diego blev ansat, men hun reagerede ikke.

»Hvordan kan bestyrelsen forsvare, at en lærer var under anklage i en krænkelsessag i Texas, imens han var ansat på Den Europæiske Filmhøjskole i Ebeltoft? I stedet for at prioritere elevernes trivsel og sikkerhed har bestyrelsen ’holdt hånden over’ en aktivt udøvende krænker. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor har bestyrelsen ikke prioriteret eleverne? Eller nærmere: Hvorfor er eleverne ikke hovedprioriteten?« lyder det i brevet.