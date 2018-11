Fødevarestyrelsen forsøger at finde smittekilden efter et stort udbrud af roskildesyge på hotel.

Et ophold på Hotel Ringkjøbing har i weekenden sendt mindst 60 gæster under dynen med norovirus, også kendt som roskildesyge.

Én person måtte indlægges. Fødevarestyrelsen forsøger nu at finde smittekilden.

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove siger til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at alt tyder på roskildesyge, og at man undersøger, hvor det stammer fra.

- Den første blev syg allerede lørdag, og det kan tyde på, at vedkommende har spist noget fredag aften og så er blevet syg.

- Vi ser ofte norovirus optræde ved buffeter, hvor folk kan gå rundt og røre ved bestikket til fødevarerne, siger han.

Roskildesygen kan være begyndt ved smitte fra person til person.

- Norovirus udmærker sig ved at smitte meget voldsomt. Det betyder, at nogen kan have været syge i forvejen og så have smittet andre.

- Det står dog klart, at ingen ansatte i køkkenet eller restauranten var syge, siger Nikolas Hove til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Hotellets daglige leder, Charlotte Christiansen, registrerede de syge gæster og lukkede søndag køkkenet ned.

Hele hotellet inklusiv køkkenet er nu rengjort grundigt, fortæller hun til Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

To medarbejdere fra Fødevarestyrelsen har gennemgået hotellet. Beredskabschef Nikolas Hove håber, at man kan få en prøve fra nogle af de ramte personer, så det bliver lettere at finde smittekilden.

Dagbladet Ringkøbing-Skjern melder, at Fødevarestyrelsen forventer at være nærmere et svar sidst på ugen.

/ritzau/