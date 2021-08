En drøm om at møde den store kærlighed er blevet til et mareridt for 60-årige Janet. Fordi hun i ubetænksomhed delte nogle nøgenbilleder.

»Jeg har været torskedum og ikke tænkt mig ordentligt om. Det fortryder jeg nu,« lyder det fra den ulykkelige kvinde fra den københavnske vestegn.

»Jeg datede for nogle dage siden på nettet og kom via Badoo i kontakt med en mand fra Ikast. Vi skrev lidt sammen og udvekslede også billeder – til sidst også nogle, hvor vi slet ikke havde tøj på,« fortæller hun.

»Vi aftalte at mødes til en tår kaffe, men da jeg foreslog ham at komme hjem til mig, fordi han i modsætning til mig har bil, blev han hidsig og aggressiv. Han syntes, at jeg skulle komme til ham, og han blev meget ophidset over, at jeg ikke ville tage til ham med tog og bus.«

»Til sidst var vi kommet så langt fra hinanden, at jeg bad ham slette alle de billeder, som jeg havde sendt til ham. Det vil han ikke, men truer tværtimod med, at han vil bruge dem til et eller andet. Han håner mig med, at jeg bare har været god underholdning og kunnet bruges til en god spiller,« tilføjer Janet, der ikke ønsker sit fulde navn frem i B.T.

Hun overvejer nu at kontakte politiet, ligesom hun også allerede har kontaktet mandens arbejdsgiver på en privat virksomhed.

»Det var ikke særlig sjovt, men som jeg fortalte arbejdsgiveren, så er det mit håb, at de måske på arbejdspladsen kunne tage en god snak med ham, så han kommer til fornuft og sletter billederne. Det har intet at gøre med, at jeg ønsker at tage en slags hævn i forhold til ham.«

Hun understreger, at hun udmærket er klar over, at hun ikke har handlet særlig fornuftigt ved så hurtigt at sende stærkt private billeder til en fremmed, som hun dårligt havde lært at kende og aldrig havde mødt.

»Jeg ved godt, at det ikke var særlig smart. Men jeg håber, at min historie kan hjælpe til at få andre til at tænke sig om i tide, inden de gør noget lignende og kommer galt af sted på nettet,« siger Janet.

Faktisk har hun allerede prøvet at blive fuppet eftertrykkeligt allerede for et par år siden af en anden mand. Her blev der dog alene tale om et økonomisk tab, som kostede hende hele opsparingen.

»I 2019 var jeg syg af depression, men på Tinder mødte jeg en engelsk mand, som virkelig havde held til at snøre mig. Han bildte mig alt muligt ind efter at have opbygget tilliden ved at sende billeder og video, og til sidst havde jeg været dum nok til at overføre et stort, sekscifret beløb til ham for at hjælpe ham. Penge som jeg aldrig siden har set,« tilføjer hun.