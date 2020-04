Landets kommuner er i denne uge begyndt at lukke børnene ind i daginstitutionerne igen.

Men der er stor forskel på, om man bor i København, Aarhus, Odense eller Aalborg.

Som B.T. skrev i går, havde de københavnske institutioner torsdag kun plads til at tage imod 30 procent af de børn, som normalt går i børnehave eller vuggestue. Fredag er tallet oppe på 36 procent.

Mens det fra Aalborg Kommune lyder, at alle 7.300, der normalt bliver passet i kommunens daginstitutioner, er velkomne tilbage.

Vuggestuen DUI i Aalborg åbner igen for institutionens børn, onsdag morgen den 15. april 2020. På grund af coronakrisen har vuggestuen været lukket, og efter der er lavet om på vuggestuen inden- og udendørs kan børnene og de voksne pædagoger holde afstand og vaske hænder. Foto: Henning Bagger Vis mere Vuggestuen DUI i Aalborg åbner igen for institutionens børn, onsdag morgen den 15. april 2020. På grund af coronakrisen har vuggestuen været lukket, og efter der er lavet om på vuggestuen inden- og udendørs kan børnene og de voksne pædagoger holde afstand og vaske hænder. Foto: Henning Bagger

I Aarhus Kommune, hvor man normalt passer 18.371 børn, er der også plads til alle, der har behov for pasning, meddeler Tina Degn Rasmussen, der er kontorchef i pladsanvisningen. I hvert fald så længe børnene kan være ude.

»Hvis alle børn skal være inde, så har vi kun plads til halvdelen. Men nu, hvor anbefalingen er, at de skal være ude så meget som muligt, er vi bedre hjulpet.«

16. april var 7.107 børn i Aarhus tilmeldt pasning, heraf mødte 6.993 børn frem.

I Aarhus understreger den ansvarlige rådmand, at dagtilbudene langt fra er tilbage i en almindelig hverdag.

»Vi når ikke alt det, vi plejer, og den anderledes situation betyder, vi prioriterer det vigtigste først. Tryghed og hygiejne kommer først i en hverdag, hvor vi skal passe på hinanden. De mindste har naturligt mere brug for de voksnes opmærksomhed end de ældste, ligesom nogle børn har mere behov for hjælp end andre,« siger Thomas Medom, der er rådmand for Børn og Unge.

I Odense Kommune åbnede stort set alle institutioner fredag, efter forældrene havde meldt tilbage, om de havde pasningsbehov.

»Vi har ikke samme pladsproblem som i København. Der er plads til alle, der er meldt til - også i næste uge,« siger dagtilbudschef Mette Hviid Laustsen fra Odense Kommune.

I Odense bliver der normalt passet 7.859 børn. I den kommende uge kører institutionerne med en belægning på 54 pct. i forhold til normalen.

»Vi har ikke opgjort, hvor mange børn der er plads til i de enkelte institutioner. Vi forventer at kunne løse udfordringerne, efterhånden som de opstår. Så længe der ikke er 100 pct. tilmelding alle steder, kan vi mingelere,« siger Mette Hviid Laustsen.

Sådan holder man afstand i daginstitutioner Fysisk kontakt undgås mellem det pædagogiske personale.

Aktiviteter skal foregå i mindre grupper af de samme børn.

Aktiviteter skal, når det er muligt, foregå udenfor.

Aktiviteter kan foregå indenfor, når udendørs aktiviteter ikke er mulige.

Der skal leges i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn.

Sidder børnene ved borde, skal de placeres, så der er to meter mellem dem.

Der anbefales et frit gulvareal på 6 m2 pr barn i vuggestuer, 4 m2 per barn i børnehaver. Dette er en fordobling af de normale anbefalinger Kilde Sundhedsstyrelsen

Det kan betyde, at en børnehavegruppe fra et børnehus måske skal flytte til en anden lokalitet for at gøre plads til vuggestuebørn i eget børnehus.

Det er antallet af kvadratmeter og antallet af pædagoghænder, der i sidste ende afgør, hvor mange børn de enkelte institutioner kan tage imod under coronakrisen.

»Vi kan ende i en situation, hvor vi kan være nødt til at finde ekstra lokaler,« siger Mette Hviid Laustsen.

Endnu har det ikke været nødvendigt at tænke helt ud af boksen for at skaffe pasning.

»Vi har praktiske problemer, som vi forventer at kunne løse. Men vi tør ikke love, at vi ikke om en måned står i en anden situation, hvis der for eksempel er for mange medarbejdere, der er syge,« siger hun.