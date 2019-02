Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump vil erklære nødsituation for at finansiere mur

Udland: Efter måneders budgetstridigheder i USA har Kongressen vedtaget en finanslov. Her er der dog ikke afsat penge til en grænsemur mod Mexico, som præsident Trump har kæmpet for. Derfor vil han fredag erklære national nødsituation for at finansiere sin mur, oplyser Det Hvide Hus. Demokraterne planlægger at modsætte sig.

Maduro inviterer særlig udsending fra USA til Venezuela

Venezuelas præsident Nicolas Maduro. Foto: MARCELO GARCIA Vis mere Venezuelas præsident Nicolas Maduro. Foto: MARCELO GARCIA

Udland: Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, inviterer en særlig udsending fra USA til Venezuela. Det siger Maduro i et interview med nyhedsbureauet AP, efter at Venezuelas udenrigsminister, Jorge Arreaza, har været i New York for at mødes med den særlige udsending, Elliott Abrams.

Flere nye folketingsmedlemmer genopstiller ikke ved næste valg

Politik: 24 medlemmer af Folketinget har meddelt, at de ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg. Og af dem har blot 11 siddet i én periode eller kortere. Det er betydeligt flere end ved valget i 2015 og 2011. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Politisk flertal vil lukke smutvej til vælgererklæringer

Politik: Et politisk flertal på Christiansborg vil lukke et smuthul i valgreglerne, som gør det muligt for partier, der forsøger at komme i Folketinget, at omgå eftertænksomhedsperioden i jagten på vælgererklæringer. Partiet Klaus Riskær Pedersen og Stram Kurs udnyttet smuthullet, skriver Jyllands-Posten.

Udenlandske studerende efterlader fortsat stor SU-gæld

Politik: Når udenlandske studerende har læst i Danmark, bliver SU-gælden ofte efterladt, når de forlader landet. For at komme problemet til livs indførte regeringen sidste år en række initiativer til at inddrive gælden. Men efter et år er flere af initiativerne slet ikke blevet brugt, skriver TV2.

Aalborg Universitet skærer 107 job i historisk sparerunde

Indland: Regeringens omprioriteringsbidrag sender Aalborg Universitet ud i den største sparerunde i institutionens historie. Det skriver DR Nordjylland. De senest annoncerede besparelser er på 67 millioner kroner. Pengene er blandt andet fundet af universitetets ledelse ved at nedlægge 107 stillinger.

Antallet af legionella-udbrud er fordoblet på fem år

Indland: På fem år er antallet af danskere, der rammes af den potentielt dødelige legionærsyge, fordoblet. Og Statens Seruminstitut ved ikke hvorfor. Det skriver TV2. Legionella-bakterien, der kan give legionærsyge, er senest blevet konstateret i en række lejligheder omkring Nørregade i Aarhus.

