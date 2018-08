Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Amerikansk tv-vært retter udskældt udtalelse om Danmark

Tv-værten Trish Regan fra Fox Business Network retter udsagnet, hvor hun sidestillede Danmark med Venezuela og præciserer, at hun aldrig har antydet, at forholdene i de to lande på nogen måde kan sammenlignes.

Netto mærker markant effekt af skjulte cigaretter

Fra midt i juli har alle cigaretter i Nettos 500 butikker været skjult, så kunder har skullet spørge efter dem. Og det har fået salget til at falde med fem procent.

Netto oplever fald i salget af cigaretter efter nyt forsøg. Foto: Linda Kastrup

Hjernerystelser og hovedskader kan føre til selvmord

Jo mere alvorlig en hjernerystelse eller hovedskade er, jo større er risikoen for at dø af selvmord. Selv en mindre hjernerystelse øger risikoen. Det viser forskning fra Psykiatrisk Center København ifølge Politiken.

Over 40 er døde i det seneste ebolaudbrud i DRCongo

Det seneste ebolaudbrud i DRCongo har kostet mere end 40 personer livet. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Trump forbyder USA at handle med Huawei med ny lov

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har underskrevet en ny lov, der effektivt blokerer kinesiske virksomheder som Huawei og ZTE i at sælge teknologi til USA.

Tidligere rådgiver vil ikke lade sig kue af Trump

Den tidligere Trump-rådgiver Omarosa Manigault Newman vil ikke lade sig bringe til tavshed af den amerikanske præsident. Manigault Newman har skrevet en stærkt kritisk bog om sin tid i Det Hvide Hus under Trump. Præsidenten selv har i en lang række tweets i de seneste dage raset mod den tidligere ansatte, som han tirsdag morgen betegnede som en "hund".

Tidligere ansat i Det Hvide Hus Omarosa Manigault-Newman afslører detaljer om tiden som rådgiver for præsident Trumo i kommende bog. Foto: SHANNON STAPLETON

Lov skal presse syge ud af hospitalerne

Fremover skal flere patienter behandles derhjemme eller i deres nærmiljø. Det skal ske med støtte fra praktiserende læger, den kommunale sundhedstjeneste og digitale løsninger, skriver Berlingske.

Avisernes forsider

Berlingske

Masseafbrændingen af biler mandag i det sydvestlige Sverige har sat fokus på rets- og integrationspolitik før valget til Riksdagen 9. september. Afbrændingerne kendetegner den politiske skillevej, som Sverige står ved, siger svensk observatør.

B.T.

Den 20-årige Jesper Sørensen, der er ramt af sjælden sygdom, blev rørt over første afsnit af TV2’s nye dokumentarserie “De sjældne danskere”. Han glæder sig til fortsættelsen, siger han i en anmeldelse af serien.

Den 20-årige Jesper Sørensen, der er ramt af sjælden sygdom, blev rørt over første afsnit af TV2's nye dokumentarserie "De sjældne danskere". Foto: Morten Stricker

Børsen

Kampen om bankkunder skal vindes på lokal tilstedeværelse i form af flere filialer, mener flere lokalbanker. Sparekassen Sjælland-Fyn har siden 2014 åbnet 14 filialer.

Ekstra Bladet

Ud over de kendte modegiganter i Danmark tjener en lang række ejere af mindre tøjfirmaer millioner af kroner. Det viser en gennemgang af virksomhedernes regnskaber.

Information

En kommende rød regering bør ifølge SF oprette et selvstændigt ministerium kun med fokus på integration. De seneste års asylstramninger i Udlændinge- og integrationsministeriet har blokeret for integrationsindsatsen, mener partiet.

Jyllands-Posten

Valutakrisen i Tyrkiet er begyndt at gøre ondt i lande, der er præget af økonomisk svaghed, og en finanskrise kan være under opsejling, advarer økonomer. Herhjemme har statens kreditselskab sat alle garantier i Tyrkiet på pause.

Kristeligt Dagblad

Mandagens bilafbrændinger i Sverige skaber vrede og trykker igen på den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfvens ømme punkt, den åbne asylpolitik og de store integrationsproblemer. Og det kan flytte stemmer ved valget i september.

Mandagens bilafbrændinger i Sverige skaber vrede og trykker igen på den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfvens ømme punkt, den åbne asylpolitik og de store integrationsproblemer, skriver Kristeligt Dagblad. Foto: 9200 Adam Ihse/TT

Politiken

Hvis klimaforandringerne skal bekæmpes, skal der ifølge Alternativet oprettes 15 nye ministerier, og et grønt superministerium skal overtage Finansministeriets rolle med at godkende alle relevante tiltag i andre ministerier.

