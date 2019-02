Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Regioner overvejer at tage ambulancedriften fra Falck

Politik: Afsløringen af Falcks ulovlige metoder over for den hollandske konkurrent Bios får nu flere regionsrådsformænd til at overveje, hvorvidt man skal hjemtage ambulancedriften, skriver DR Nyheder. Derudover vil innovationsminister Sophie Løhde (V) have strammet lovgivningen efter Falck-skandalen.

Jurister kritiserer Finanstilsynets tolkning af regel i hvidvasksag

Erhverv: En række jurister sår tvivl om centrale dele af Finanstilsynets redegørelse, hvor det frikender sig selv i hvidvasksagen om Danske Bank. Det skriver Information. Juristerne er uenige med tilsynet om fortolkningen af reglerne om bankers pligt til at levere korrekte informationer til tilsynet.

Store forskelle på ventetid til operationer mellem regioner

Indland: Der kan i flere tilfælde være helt op til 100 eller 200 dages forskel på ventetiden til operationer fra region til region. Det viser en ny opgørelse, som Sundhedsministeriet har sendt til Folketingets Sundhedsudvalg, skriver Berlingske. Det udløser kritik fra patientforeningen Danske Patienter.

General: USA begynder tilbagetrækning i Syrien om få uger

Udland: Det er formentlig blot et spørgsmål om "uger", før USA påbegynder den planlagte tilbagetrækning af tropper i Syrien. Det oplyser chefen for det amerikanske militær i Mellemøsten, general Joseph Votel, søndag. Generalen understreger, at det præcise tidspunkt for tilbagetrækningen vil afhænge af situationen i Syrien.

Forsker: Danmark bør se bort fra USA i spillet om Nord Stream 2

Politik: Danmark vil få mest ud af, at regeringen godkender de oprindelige planer for at føre den tysk-russiske gasledning Nord Stream 2 gennem dansk territorialfarvand syd for Bornholm trods advarsler fra USA. Det vurderer seniorforsker Hans Mouritzen fra Dansk Institut for Internationale Studier, skriver Politiken.

Modkandidat: Trump sidder måske i fængsel ved næste valg

Udland: Donald Trump sidder måske i et fængsel, når præsidentvalget i USA bliver afholdt i 2020. Det siger den demokratiske senator Elizabeth Warren, der lørdag annoncerede, at hun stiller op ved valget. Bemærkningen markerer et kursskifte for Warren, der hidtil har afholdt sig fra at angribe Trump verbalt.

