Politisk flertal vil give børn ret til juridisk kønsskifte

Personer under 18 år skal have mulighed for et juridisk kønsskifte. Det mener et politisk flertal i Folketinget bestående af Enhedslisten, De Radikale, Socialdemokratiet og Venstre, skriver Kristeligt Dagblad.

Læs mere her

17 personer er meldt dræbt i flyulykke i Pakistan

17 personer er meldt dræbt i en flyulykke i Pakistan natten til tirsdag. Det oplyser en kommunikationsenhed i Pakistans militær i en pressemeddelelse. Der skulle være tale om en militærfly, der styrtede ned under en træningsøvelse. Alle om bord på flyet blev dræbt.

Læs mere her

Firma bag veganer-burger melder om eksplosiv salgsvækst

Forbrugernes appetit på plantebaseret kød er nærmest umættelig. I løbet af bare 12 måneder har det amerikanske firma Beyond Meat således mere end tredoblet sit salg af bøffer til burgere og pølser fremstillet af planteproteiner. Det skriver CNN og andre medier.

Læs mere her

En lovende høst er i fuld gang

Det tegner lige nu til en tidlig og god høst ude på markerne, hvor landbrugets mejetærskere er i fuld gang med at hive årets høst i hus. Generelt tegner høsten langt bedre end med den ekstraordinære tørkesommer sidste år, fortæller planteavlskonsulenterne.

Læs mere her

Politiet dropper alle anklager om voldtægt mod Neymar

Brasiliansk politi har droppet alle anklager om voldtægt mod fodboldspilleren Neymar. Det oplyser politichef i São Paulo Juliana Lopes Bussacos ifølge det brasilianske medie Globo.

Læs mere her

Popstjerne er dømt for plagiat af kristen rapsang

Den amerikanske popstjerne Katy Perry er ved en domstol i Los Angeles blevet dømt for plagiat. Der er tale hittet "Dark Horse" fra 2013, der ifølge den kristne rapmusiker Flame minder for meget om hans sang "Joyful Noise", der er produceret fire år tidligere.

Læs mere her