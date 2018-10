Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Orkanen Michael kræver sit første dødsoffer i USA

En mand i byen Greensboro omkom, da et træ onsdag faldt ned i hans hus i den amerikanske delstat Florida. Foruden voldsomme vindstød bringer orkanen Michael stormflod og kraftig nedbør med sig. Træer bliver revet op med rode, mens dele af bygninger bliver revet af.

Undersøgelse: Integrationsydelse bryder med grundloven

Nogle af de 50.000 mennesker i Danmark, der er berørt af integrationsydelsen, er så hårdt presset økonomisk, at de kommer under grundlovens krav om et "eksistensminimum". Det konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en undersøgelse, skriver Information.

Mange skoler indfører forbud mod mobiltelefoner

På næsten hver fjerde folkeskole skal eleverne aflevere deres mobiltelefon om morgenen, viser en stikprøve ifølge Jyllands-Posten. Lektor i medievidenskab mener, at skolerne er gået for langt i deres forbudspolitik.

Trump giver centralbank skylden for stort aktiedyk i USA

Det amerikanske aktiemarked lukkede onsdag aften med det største fald på en enkelt dag i otte måneder. USA's præsident, Donald Trump, mener, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, bærer en stor del af ansvaret, fordi banken flere gange i år har hævet renten.

Arkivfoto. Den amerikanske præsident på talerstolen i december 2017. Foto: MANDEL NGAN/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Den amerikanske præsident på talerstolen i december 2017. Foto: MANDEL NGAN/AFP/Ritzau Scanpix

Dansk Flygtningehjælp skal forlade Pakistan

Efter længere tids forhandlinger er Dansk Flygtningehjælp blevet bedt om at forlade Pakistan fra 1. december 2018, skriver Jyllands-Posten. De pakistanske myndigheder har ikke givet nogen officiel grund til at inddrage licensen.

To kvinder og en pige er fundet dræbt nær græsk-tyrkisk grænse

To kvinder og en pige blev onsdag fundet dræbt nær den græsk-tyrkiske grænse. Alle tre havde fået skåret halsen over. En embedslæge oplyser, at kvinderne har "mellemøstligt eller nordafrikansk udseende".

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

Forskere på Syddansk Universitet kombinerer antibiotika med cannabis, for den blanding slår nemlig resistente bakterier ihjel. Forskerne har nu taget patent på løsningen.

Berlingske

Når en medarbejder kunne svindle sig til 111 millioner kroner, dækker det over lemfældighed og rod med sociale tilskud gennem mange år, siger flere politikere.

B.T.

Den efterlyste afdelingschef i Socialstyrelsen brugte mange af pengene på at hjælpe sin datter med en international karriere som springrytter.

Børsen

Tradeshift-stiftere blev hyret til at hjælpe den kinesiske regering med at udvikle et faktureringssystem. Parløbet har givet en kattelem ind til et kinesisk milliardmarked.

Ekstra Bladet

Fiktive projekter og ændring af navne i systemer blev anvendt, når en sigtet 64-årig medarbejder i Socialstyrelsen overførte penge til sig selv, mener politiet.

Finans

Danske Banks troværdighed rammer et nyt historisk lavpunkt, viser en ny måling fra Voxmeter. Den lave troværdighed betyder, at kunderne nu står i kø for at forlade banken.

Information

Nogle familier på integrationsydelse lever for så få penge, at de har svært ved at få råd til mad, medicin og bolig, og det er i strid med grundloven, advarer Institut for Menneskerettigheder i ny undersøgelse.

Jyllands-Posten

Mange skoler har i de seneste år indført en skrap mobilpolitik, der helt forbyder eleverne at bruge mobiltelefonen, mens de er i skole. Undervisningsministeren roser udviklingen, men en ekspert er bekymret for de mange forbud.

Kristeligt Dagblad

En række kontroller har svigtet massivt i sagen om de forsvundne 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen, mener professor. Administrationen af de flere tusinde puljer til de svageste er så kompleks, at overblikket er gået tabt, lyder det.

Politiken

Politiet møder hård kritik fra offeret i den hidtil største sag om delinger af krænkende materiale. Hendes advokat kalder politiarbejdet for et fatalt svigt. Vi kunne måske have gjort mere, siger politiet.

