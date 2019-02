Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Hjort udelukker ikke atomvåben mod russisk trussel

Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Forsvarsminister Claus Hjorth Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Politik: USA har udelukket atomvåben. Natos øverste chef har udelukket atomvåben. Men den danske forsvarsminister vil ikke på forhånd fjerne dette kort fra bordet, når Natos medlemslande drøfter et svar på en ny trussel fra Rusland. Det fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Læs mere her

Manafort løj for efterforskere om russiske forbindelser

Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort. Foto: Jonathan Ernst Vis mere Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort. Foto: Jonathan Ernst

Udland: En føderal dommer fastslår, at Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort i tre tilfælde bevidst har løjet for efterforskere og en føderal storjury i Rusland-undersøgelsen. Manafort risikerer op til to års fængsel for at have løjet for efterforskerne.

Læs mere her

40 britiske eks-ambassadører opfordrer May til at udsætte brexit

Den britiske premierministerTheresa May. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Den britiske premierministerTheresa May. Foto: HANNAH MCKAY

Udland: Mere end 40 tidligere britiske ambassadører opfordrer premierminister Theresa May til at udsætte Storbritanniens skilsmisse med EU. Opfordringen kommer samme dag, som det britiske parlament skal tage stilling til den videre proces for brexit.

Læs mere her

Repræsentanternes Hus vil stoppe USA's støtte til krig i Yemen

USA's præsident Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere USA's præsident Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Udland: Repræsentanternes Hus i USA har onsdag aften stemt for at stoppe den amerikanske støtte til Saudi-Arabiens krig i Yemen. Også i Kongressens andet kammer, Senatet, tegner der sig et flertal for forslaget. USA's præsident, Donald Trump, har dog tidligere truet med at nedlægge veto mod forslaget.

Læs mere her

EU sortlister Saudi-Arabien for slap kontrol mod hvidvask

Udland: Som et led i en øget EU-indsats mod blandt andet hvidvask besluttede EU-Kommissionen onsdag at placere Saudi-Arabien på sortliste over lande, der har manglende kontrol med terrorfinansiering og hvidvask. Beslutningen er faldet kongedømmet for brystet.

Læs mere her

Patienter skal ifølge DF gå direkte til fysioterapi uden om lægen

Indland: Patienter skal kunne gå direkte til en fysioterapeut med offentligt tilskud uden en henvisning fra lægen. Det bliver et krav fra Dansk Folkeparti, når forhandlinger om regeringens sundhedsreform begynder i næste uge, skriver Politiken.

Læs mere her

USA's statsunderskud vokser og vokser

Erhverv: Den amerikanske stats budgetunderskud voksede i de første tre måneder af indeværende budgetår, som startede i oktober 2018, med 42 procent til 319 milliarder dollar - 2106 milliarder kroner - mod 225 milliarder dollar i samme periode året før.

Læs mere her