Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Efter lang tids venten: Pape ser på lov for masseovervågning

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil se på et lovforslag om indsamling af telekunders oplysninger. I første omgang vil han nu genoptage de "konstruktive drøftelser" med telebranchen.

Orkanen Michael fører til evakuering af 180.000 i Florida

Orkanen Michael frygtes at blive den mest ødelæggende storm, der har ramt det nordvestlige Florida i flere årtier. Mindst 180.000 personer har derfor fået besked om, at de skal evakueres.

- Loggede oplysninger udgør et helt centralt efterforskningsværktøj for politiet og PET. Ved terrorangreb, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser er det afgørende, siger justitsminister Søren Pape Poulsen. Niels Ahlmann Olesen/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere - Loggede oplysninger udgør et helt centralt efterforskningsværktøj for politiet og PET. Ved terrorangreb, bandeskyderier og andre alvorlige forbrydelser er det afgørende, siger justitsminister Søren Pape Poulsen. Niels Ahlmann Olesen/arkiv/Ritzau Scanpix

EU-lande er enige om 35 procent mindre CO2 fra biler i 2030

EU-landene nåede sent tirsdag aften til enighed om at sigte efter en reduktion af bilers og varevognes CO2-udledning på 35 procent i 2030. I Danmark kom regeringen tidligere på dagen med sit eget bud på, hvordan man vil hjælpe klimaet.

Avis: Konsulat fjernede optagelser efter muligt journalistdrab

Den dag en saudiarabisk journalist forsvandt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, blev optagelser fra konsulatets overvågningskameraer fjernet. Det skriver The Guardian. Tyrkiet mener, at journalisten kan være blevet dræbt på konsulatet.

På stranden i Panama City i Florida venter de lokale på orkanen Michael. Inden længe skal de afgøre, om de vil følge myndighedernes kraftige anbefaling om at lade sig evakuere. Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix Vis mere På stranden i Panama City i Florida venter de lokale på orkanen Michael. Inden længe skal de afgøre, om de vil følge myndighedernes kraftige anbefaling om at lade sig evakuere. Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Stillehavsland klager til straffedomstol over franske atomtest

Fransk Polynesien har indgivet en klage til Den Internationale Straffedomstol (ICC) over Frankrigs påståede forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med landets mange atomprøvesprængninger i det sydlige Stillehav.

Republikansk senator vil stoppe våbensalg til Saudi-Arabien

Står det til den republikanske senator Rand Paul, skal USA omgående stoppe salget af våben til Saudi-Arabien. Senatoren vil kræve, at en afstemning om våbensalget hurtigst muligt bliver afholdt i Senatet.

Dagens avisforsider

Avisen Danmark

En pilot hos det krakkede flyselskab Primera Air siger, at sikkerheden i selskabet var under pres. Atypiske kontrakter kunne presse Primera-piloter til at flyve, når de var syge, eller der var tvivl om, om maskinen var "fit for fight". Der skal fokus på arbejdsforholdene, mener den tidligere pilot.

Berlingske

Seks ministre præsenterede tirsdag regeringens omfattende klimaudspil. Men ifølge flere eksperter er planen fuld af store usikkerheder, og et centralt element afhænger helt af EU. "Tror de, vælgerne er så småt begavede", spørger tidligere departementschef.

B.T.

En 64-årig afdelingsleder i Socialstyrelsen, som mistænkes for at have svindlet for 111 millioner kroner, har en forkærlighed for heste. Hun har således været involveret i et stutteri og opdrættet heste, og hendes hest Pure Heart deltog i VM i 2012.

Børsen

Teknologigiganten Apple har i stilhed slået kløerne i en lille gruppe danske ingeniører og deres blot fire år gamle firma Spektral, der laver intelligent billedbehandling. Apple betaler omkring 200 millioner kroner til ejerkredsen.

Ekstra Bladet

En 64-årig kvinde er mistænkt for at svindle 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen. Fortrolige dokumenter fra Børne- og Socialministeriet viser, at kvinden brugte Danske Bank til at overføre pengene.

Finans

En stribe fjernvarmeselskaber har netop fået grønt lys af statens vagthund, Forsyningstilsynet, til at opkræve 1,6 milliarder kroner hos kunderne. En endnu større milliardopkrævning venter kunderne forude.

Information

Danmark opfylder ikke sine forpligtelser i Parisaftalen, hvis Folketinget vedtager klimaudspillet fra regeringen. 80 procent af udspillets effekt opnås ved regnskabsøvelser, der ikke fordrer nogen ny klimaindsats .

Jyllands-Posten

Regeringens klimaudspil er renset for det middel, der kan opfylde målet om at få over en million grønne biler på vejene i 2030. I maj lød anbefalingen fra regeringens embedsmænd, at betydelige tilskud er det eneste, der væsentligt kan øge salget af de små elbiler. Men det har regeringen fravalgt.

Kristeligt Dagblad

Regeringens klimaudspil indeholder nye grønne tiltag, og det er et skridt i den rigtige retning. Men det er ikke tilstrækkeligt til at sikre FN's klimamål, lyder det fra førende eksperter.

Politiken

Vi skal alle stå sammen, hvis Danmark skal nå i mål med en markant CO2-reduktion. Sådan lød det fra klimaministeren, da regeringen tirsdag præsenterede sin store klimaplan. Men hvad gør ministrene bag planen selv for at bidrage positivt til klimaregnskabet?

