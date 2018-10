Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Orkanen Michael har kostet syv mennesker livet i tre delstater

Mindst syv personer er bekræftet omkommet under orkanen Michael, der har hærget flere amerikanske delstater. Det oplyser delstatsmyndighederne i Florida, Georgia og North Carolina. Dødsfaldene skyldes væltede træer og andre "stormrelaterede" hændelser, oplyser myndighederne.

Medie: Svindelsigtet kvinde vil betale eventuel opkrævning

Den 64-årige danske kvinde, der er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner, vil betale pengene tilbage, såfremt hun modtager en opkrævning. Det oplyser kvinden ifølge advokat Nima Napipour, skriver TV2 Fyn. Den sigtede kvinde bestrider ikke kravets størrelse eller eksistens.

Avis: Tyrkiet har lyd- og videooptagelser af journalistdrab

Den tyrkiske regering er i besiddelse af lyd- og videooptagelser, der bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi tidligere på måneden blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Det fortæller højtplacerede, unavngivne embedsmænd i Tyrkiet til avisen The Washington Post.

Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi har været i eksil i USA siden 2017. Han var i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste og besøgte konsulatet 2. oktober. Han er ikke set siden. Mohammed Al-Shaikh/arkiv/Ritzau Scanpix Vis mere Den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi har været i eksil i USA siden 2017. Han var i Istanbul sammen med sin tyrkiske kæreste og besøgte konsulatet 2. oktober. Han er ikke set siden. Mohammed Al-Shaikh/arkiv/Ritzau Scanpix

Stort flertal i Det Etiske Råd anbefaler ikke babyluger

Et stort flertal af medlemmerne i Det Etiske Råd vil ikke anbefale, at der bliver indført babyluger i Danmark. Det skyldes, at det er meget usikkert, hvorvidt det overhovedet vil nedbringe antallet af babyer, der efterlades i det offentlige rum, samt at det kan have utilsigtede effekter.

Minister tvinger kommuners it-indkøb frem i lyset

Regeringen fjerner det kommunale it-selskab Kombit fra listen over selskaber, der er undtaget for aktindsigt i offentlighedsloven, skriver Politiken. Baggrunden for ændringen er en sag om urigtige oplysninger til Folketinget. KL frygter, at det vil føre til højere udgifter i kommunerne.

Amerikansk præst kan være tæt på at blive løsladt i Tyrkiet

Efter at have været indespærret i Tyrkiet i to år kan den amerikanske præst Andrew Brunson være tæt på at blive løsladt. En mulig aftale kan falde på plads under en høring fredag, oplyser kilder til nyhedsbureauet AP. Tilbageholdelsen har skabt en krise i forholdet mellem Tyrkiet og USA.

Politifolk på plads foran Andrew Brunsons hjem i Izmir torsdag den 11. oktober. Osman Orsal/Reuters Vis mere Politifolk på plads foran Andrew Brunsons hjem i Izmir torsdag den 11. oktober. Osman Orsal/Reuters

Dagens avisforside

Avisen Danmark

Fusionen mellem energiselskaberne SE og Eniig skal give forbrugerne lavere priser og flere varer på hylderne. Blandt andet skal alle kunderne kunne få højhastighedsinternet senest i 2023.

Læs mere her

Berlingske

En nyoprettet politienhed vil kunne følge med i din rejse, når du køber en billet, tjekker ind og boarder et fly, hvis Folketinget vedtager en ny lov, som bakkes op af et bredt flertal.

​Læs mere her

B.T.

Bandeledere og fundamentalister får lov til at blive i Danmark, selv om de er dømt for kriminalitet. Men Mint på 13 år, som passer sin skole, får det røde kort af myndighederne. Det vækker forståelig harme.

​Læs mere her

Børsen

Investorerne på det danske aktiemarked sendte torsdag C25-indekset ned med yderligere 0,5 procent, så det siden slut august er faldet med 14 procent. Ifølge investeringschef leder investorerne efter bunden.

Ekstra Bladet

Den svindelsigtede 64-årige kvinde har flere gange påstået, at hendes formue stammede fra hendes afdøde mands velhavende familie i Pakistan. Men i virkeligheden var han bryggeriarbejder på Carlsberg.

Finans

Finanstilsynet bør splittes i to. Kerneopgaven med at føre tilsyn med, at landets banker er robuste, bør flyttes til Nationalbanken. Finanstilsynet skal fokusere på hvidvask og forbrugerbeskyttelse, mener ekspert.

Information

De seks superkendisser bag The Kardashians er et fascinerende matriarkat af forretningskvinder, der har opbygget en så stor økonomisk, social og politisk magt, at både Wall Street og Washington må tilpasse sig.

​Læs mere her

Jyllands-Posten

En tjenestepligt skal løse akut lægemangel i områder af landet, hvor der mangler praktiserende læger, mener Socialdemokratiet. Yngre Lægers formand kritiserer skarpt forslaget.

​Læs mere her

Kristeligt Dagblad

Det er ikke hensigtsmæssigt, at kvinder i Danmark skal kunne aflevere deres børn i en såkaldt babyluge, fastslår Det Etiske Råd i ny vurdering. Men hele debatten er forfejlet, mener overlæge.

​Læs mere her

Politiken

Professor Jesper Rangvid frygter, at hvidvaskskandalen i Danske Bank kan få store og langvarige konsekvenser. For skandalen har ødelagt en stor del af tilliden til det finansielle system i Danmark.

​Læs mere her