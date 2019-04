6-årige Lily ville rigtig gerne have besøg af politiet i sin skoleklasse. Det fik hende til at lave et gækkebrev til Nordjyllands Politi.

Og det kunne betjentene simpelthen ikke stå for.

Så onsdag formiddag blev Lily Masi Moldt og hendes klassekammerater i 0. klasse på Mariagerfjord Idrætsskole i Sdr. Onsild overrasket af tre betjente fra Nordjyllands Politi - selvom gækkebrevets afsender blev gennemskuet af politichefen.

'Selvom det var en hård nød at knække, så lykkedes det os at opklare, hvem pigen bag de fire prikker var (vi ringede lige til læreren i 0. klasse),' skriver Nordjyllands Politi på Facebook.

Lily Masi Moldt og hendes klassekammerater fik sig noget af en overraskelse, da tre betjente fra Nordjyllands Politi kom på besøg. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Lily Masi Moldt og hendes klassekammerater fik sig noget af en overraskelse, da tre betjente fra Nordjyllands Politi kom på besøg. Foto: Nordjyllands Politi

'Meeeen… vi syntes nu, Lily havde fortjent at få sit ønske opfyldt alligevel,' fortsætter politiet.

I gækkebrevet havde Lily - med lidt hjælp fra sin mor - skrevet, at hun ønskede sig 'besøg af en politibil, imens jeg er i skole'. Men hun og klassen fik meget mere end det.

De tre betjente overraskede klassen med påskeæg og gav de nysgerrige børn lov til at se, røre ved og spørge om både patruljevognen og politiudstyret.

Men først efter at have afsløret, hvem afsenderen var - med hele Lilys klasse som spændte vidner.

Her er 6-årige Lilys gækkebrev, som betjentene fra Nordjylllands Politi ikke kunne stå for. Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Her er 6-årige Lilys gækkebrev, som betjentene fra Nordjylllands Politi ikke kunne stå for. Foto: Nordjyllands Politi

»Jeg klippede det sådan, at det skulle ligne et gækkebrev,« sagde Lily Masi Moldt ifølge TV 2 Nord til betjentene, da de havde udpeget hende foran resten af klassen.

Den 6-årige pige havde lagt det fine gækkebrev i postkassen på Hobro Politistation.

Og betjentenes besøg i Lilys klasse, som blev resultatet af hendes anstrengelser, var en stor succes.

'Lily blev vist nok ret glad. Det gjorde vi også selv,' skriver Nordjyllands Politi på Facebook.