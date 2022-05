Tirsdag aften bliver ifølge Danske Spil historisk.

Det er nemlig aldrig sket før, at der er så mange penge på højkant i et lotteri i Danmark.

Og det er ikke utænkeligt, at en dansker løber med gevinsten.

»Eurojackpot er meget populært hos danskerne, og vi tror, at endnu flere nu har lyst til at være med for at vinde den rekordstore gevinst. Vi har haft store, danske vindere før, og nu er tiden kommet til, at vi skal have en heldig dansker helt øverst på skamlen,« siger Martin Dalsgaard Andersen, Marketingdirektør i Danske Spil, i en pressemeddelelse.

Der trækkes en vinder blandt spillere fra Finland, Slovenien, Holland, Estland, Tyskland, Italien, Spanien, Norge, Sverige, Island, Letland, Litauen, Kroatien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet og Danmark.

Der har i løbet af 2022 været 13 danske vindere i Eurojackpot.

I blandt dem er den største gevinst lige over fem millioner kroner, som blev vundet af en spiller fra den københavnske vestegn.

Den højeste, danske gevinst nogensinde blev vundet i 2015, hvor en spiller fra Helsingør vandt 315.009.958 kroner

Eurojackpot gik i luften 23. marts 2012, og tallene trækkes fast hver fredag og tirsdag aften.