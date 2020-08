Antallet af indlagte med coronavirus på landets sygehuse er faldet med to til 19. Der er ingen nye dødsfald.

Der er registreret 57 nye smittetilfælde med coronavirus i Danmark det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut.

Det er det laveste antal daglige tilfælde, der er registreret på én dag siden 29. juli.

Generelt har de seneste dages smittetal været nedadgående, efter at man så en opblussen i slutningen af juli og starten af august.

Antallet af smittetilfælde skal - når man sammenligner med udviklingen i foråret - ses i lyset af, at der bliver testet langt mere omfattende i dag.

Blandt det seneste døgns smittetilfælde er 12 fra Aarhus, 4 fra København og 4 i Aalborg, mens de resterende er spredt ud over en stribe kommuner.

Antallet af smittetilfælde de seneste dage tyder på, at der er kommet styr på situationen med coronavirus i Danmark.

Det vurderer Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk biologi og epidemiforsker ved Roskilde Universitet.

- Det er glædelige tal, fordi antallet er pænt lavt. Man skal passe på med at kigge på dagsformen, fordi corona er noget, som udvikler sig over længere tid.

- Men når det er sagt, så ser det ud til, at vi har fået stoppet den lidt kedelige udvikling med et stigende antal smittede i den sidste del af sommerferien, siger han.

Selv om antallet af smittede har været nedadgående på det seneste, vurderer Viggo Andreasen, at det vil være for tidligt at åbne flere dele af samfundet på nuværende tidspunkt. For eksempel nattelivet.

- Vi er nødt til at have lidt længere tid. Det tager længere tid at få smitten ned, mens den hurtigere kan blusse op.

- Det er ret dyrt at give køb på, at vi har så relativt få smittede, i forhold til hvad vi kan risikere af fremtidige restriktioner, siger Viggo Andreasen.

Ud over det laveste antal smittede i en måned er antallet af indlæggelser faldet med to til 19.

- Flere af de smittede skal findes blandt den yngre del af befolkningen, som sjældent kræver indlæggelse.

- Udviklingen viser samtidig, at risikogruppen - de ældre og kronisk syge - er blevet bedre til at beskytte sig selv, siger Viggo Andreasen.

Han vurderer samtidig, at ældre personer - set i lyset af de seneste dages udvikling - kan komme lidt mere ud.

- Hvis man er ældre og ellers sund og rask, bør man kunne bevæge sig ud i samfundet uden at løbe en stor risiko. Tallene tyder på, at der er relativt få, der reelt kan smitte andre med coronavirus i Danmark, siger han.

Der er ikke registreret nogen dødsfald det seneste døgn. Samlet har Danmark 623 dødsfald med coronasmittede siden begyndelsen af marts, hvor det første blev registreret.

/ritzau/