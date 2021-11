»Det har ramt mig dybere, end jeg havde regnet med.«

Det erkender Louise Ottesen, mens hun kigger over på Ketty Staunstrup. De er to af de ti kvinder fra Holstebro, der er blevet kontaktet af mænd, som ville købe sex. Problemet er bare, at de pågældende kvinder ikke har haft sex til salg.

Men nu har man fundet årsagen til, at de ti kvinder gennem en årrække har modtaget 'dickpics', lystige opkald og fået ubudne gæster, der har set frem til en 'fræk aftale'.

En lokal 57-årig mand, som kvinderne kender, har nemlig udgivet sig for at være dem på chatsiden Superchat. Her har han udleveret navn, adresse og linket til deres profil på Facebook.

Og nu har han fået en straf for sine handlinger. Onsdag 3. november 2021 blev han idømt 80 dages ubetinget fængsel og skal derudover betale 5.000 kroner til hver af de syv kvinder, som har krævet erstatning.

En straf, som ifølge tre af kvinderne, som B.T. har talt med, er »alt for lav«. Politiet har nemlig kun set på sager fra 2020, som består af 3.500 siders chathistorik.

»Hans svigerinde har været udsat for chikane i 20 år. Så at se på ét år er alt for billigt sluppet. Han har misbrugt så mange kvinder, gjort os utrygge, og så får han 80 dage. Jeg er harm,« siger Louise.

Hun kender den 57-årige godt. Faktisk så godt, at han har været med til hendes bryllup.

Louise havde den dømte med til sit bryllup. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Louise havde den dømte med til sit bryllup. Foto: Pernille Magaard Bøgh

»Det er helt fucked. At han har siddet der og været med en til så stor en begivenhed i mit liv – og så fucker det op på den måde bagefter,« siger hun.

Louise har modtaget sms'er, opkald og oplevet, at folk har ringet på dørtelefonen.

»Men jeg tager aldrig telefonen fra et nummer, jeg ikke kender, eller åbner døren for folk, jeg ikke har en aftale med. Jeg har fået svært ved at stole på andre mennesker. Altså, der er ikke længere noget, der hedder tillid til andre mennesker,« konstaterer hun.

Også Ketty kender den dømte. Sammen med Louise er de nemlig frivillige i Dansk Folkehjælp og har flere gange været på indsamling sammen.

Ketty er frivllig med den dømte i Dansk Folkehjælp. Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Ketty er frivllig med den dømte i Dansk Folkehjælp. Foto: Pernille Magaard Bøgh

Politiet har fundet frem til, at Ketty er antastet 34 gange i Superchatten i 2020. Og det har da også bragt nogle ubehagelige situationer med sig.

»En søndag aften klokken 8 ringer det på min dør. Jeg tror, det er min søn, og går ud og åbner. Men så er det en mand, der siger: 'Hej, vi har lavet en aftale, og nu er jeg her'. Så sagde jeg, at det havde vi bestemt ikke,« fortæller Ketty.

Efter episoden og utallige opkald og sms'er fik hun installeret overvågning. Det var svært at sove, fordi hun hørte lyde udenfor. Hun var bange og utryg ved at være i sit eget hjem.

»Jeg vidste ikke, om jeg turde være alene. Men besluttede mig for, at hvis jeg ikke kunne det, måtte jeg sælge mit hus,« fortæller hun.

Helle Arlund Nielsen er også en af de ti kvinder. Hun har modtaget beskeder og opkald fra fremmede mænd siden 2017. Og selvom den 57-årige mand nu er dømt, er hun stadig påvirket af de grænseoverskridende hændelser.

»Jeg kan ikke handle, fordi jeg frygter, at en mand, 'jeg' har skrevet med, står og kigger på mig,« fortæller hun.

Helle har to gange haft besøg af den dømte. Foto: Privat Vis mere Helle har to gange haft besøg af den dømte. Foto: Privat

»Det værste var, da der stod en ukendt mand på min adresse. Og fordi det var min mand, der åbnede døren, sagde den fremmede, at han nok var gået forkert. Men få dage senere skriver han til mig, om vi skal gøre et nyt forsøg,« fortæller Helle.

Hun sov ikke i flere dage, efter hun fandt ud af, at hun kender ham, der har udgivet sig for at være hende på Superchatten.

»Jeg har været så chokeret. Han har været i mit hjem med sin ekskone to gange og drukket øl og sodavand,« fortæller hun.

Efter politiet har konfiskeret den dømtes computer, er der kommet lidt mere ro på hos de tre kvinder. Men utrygheden ulmer stadig. Specielt tilliden til andre mennesker har fået et 'hak i nødden'.

Men heldigvis kan de være en støtte for hinanden i en svær tid.

»Det er en kæmpe hjælp, at vi kan bruge hinanden og dele oplevelser, så bliver det lidt mere tåleligt,« siger Louise, og Ketty nikker:

»Det betyder meget, at man ikke er alene i det her.«

Men hvorfor har Midt- og Vestjyllands Politi kun set på sager fra 2020? Til B.T. begrunder de det med følgende:

»Vi kan bekræfte, at vi har besluttet kun at se på forhold fra år 2020 i den omtalte sag, der henvises til. Det skyldes, at der i forbindelse med efterforskningen er blevet foretaget en konkret vurdering af effekten af en videre efterforskning af sagen. Det bemærkes, at der har været tale om en omfattede og tidskrævende efterforskning, og at det derfor er blevet vurderet, at en udvidelse af gerningsperioden – og den deraf øgede efterforskningsopgave – ville medføre en ekstraordinær lang sagsbehandlingstid, som ikke ville stå i rimelig forhold til den straf, som gerningsmanden i givet fald kunne forventes idømt.«