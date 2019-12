Midt- og Vestjyllands Politi og Beredskabet leder netop nu efter en 56-årig mand.

Han er ikke set, siden han lørdag parkerede sin bil ved Rørbæk Sø syd for Nørre Snede for at køre en tur på sin mountainbike.

Det skriver TV Midtvest.

Søndag bemærkede en beboer, at mandens bil stadig holder der, og alarmerede politiet.

Politiet og Beredskabet undersøger lige nu plantageområdet ved Rørbæk Sø med blandt andet en ATV.

