Opdateret: Det var den 56-årige mands søn, som havde lånt bilen. Politiet har været i kontakt med ham, og der er ingen fare på færde.

Midt- og Vestjyllands Politi og Beredskabet ledte søndag formiddag efter en 56-årig mand ved Rørbæk Sø syd for Nørre Snede.

Det skete på baggrund af en henvendelse fra en borger, som bemærkede, at mandens bil stadig holdt ved søen dagen efter, at den var blevet parkeret på stedet.

Politiet undersøgte sagen og fandt ud af, at det var den 56-åriges søn, der havde lånt bilen for at tage på vandring i plantageområdet ved Rørbæk Sø.

Politiet har været i kontakt med sønnen, som intet er kommet til og afsluttter derfor eftersøgningen.