De københavnske skraldemænd har nedlagt arbejdet mandag morgen, skriver Fagbladet 3F.

Det skyldes ifølge mediet, at skraldemændene er blevet uenige med deres nye arbejdsgiver om deres arbejdsvilkår.

Om en måneds tid skal skraldemændene overføres til det fælleskommunale selskab Amager Ressourcecenter (ARC).

I den forbindelse har skraldemændenes tillidsrepræsentanter forhandlet med ARC om en aftale om hvilke vilkår, arbejdet skal udføres under.

Den aftale er stadig ikke i hus, og det har skabt skuffelse og frustration hos medarbejderne. De føler, at ARC er løbet fra en tidligere aftale.

Derfor har 550 skraldemænd i København og omegn valgt at nedlægge arbejdet.

Afdelingssekretær i 3F Kastrup, Mike Stirling, understreger, at uenigheden ikke handler om kroner og ører.

»ARC er løbet fra en aftale, og det handler ikke om løn, men om de arbejdsvilkår, som skraldemændene skal arbejde under i det fælleskommunale selskab,« siger han til Fagbladet.

Helena Hasselsteen Nielsen, chef for affaldsindsamling hos ARC, bekræfter over for mediet, at skraldemændene har nedlagt arbejdet. Ifølge hende drejer konflikten sig om skraldemændenes arbejdstid.

Sagen skal nu afgøres i det arbejdsretlige system.

»Men vi er kede af på københavnernes vegne, at de er taget som gidsel i en sag, de ikke er part i,« siger hun til Fagbladet.

Strejken rammer i følgende bydele strejker:

Indre by, Christianshavn, Amager, Tårnby, Dragør, Vesterbro, Østerbro, Nørrebro, Nordvest, Valby, Brønshøj, Husum, Frederiksberg.