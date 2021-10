Nu er der godt nyt for pedalfolket i Odense. Der kommer nemlig hele 5,5 kilometer mere supercyeklsti til de allerede eksisterende 50 kilometer, der findes i kommunen.

Hvis man vil cykle på Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej i fremtiden, vil der således være ekstra gode forhold for cyklisterne.

»Odense skal være klimaneutral senest i 2030. En af de knapper, der kan skrues på for at mindske CO2-udledningen, er at få flere til at vælge cyklen,« siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Venstres Christoffer Lilleholt, i en pressemeddelelse udsendt af kommunen.

»Derfor forbedrer vi skridt for skridt forholdene for cyklister, så det bliver nemmere, hurtigere og mere sikkert at komme gennem byen. En udvidelse af nettet af supercykelstier er et vigtigt redskab i den grønne omstilling.«

Der er allerede ca. 50 km supercykelstier i Odense Kommune. Kortet viser de eksisterende supercykelstier (mørkeblå ruter), bevilgede supercykelstier (grønne ruter) og planlagte supercykelstier, som der endnu ikke er fundet bevilling til (gule ruter). Den lyseblå rute er den strækning, der nu etableres supercykelsti på. Foto: Foto: Presse/ Odense Kommune Vis mere Der er allerede ca. 50 km supercykelstier i Odense Kommune. Kortet viser de eksisterende supercykelstier (mørkeblå ruter), bevilgede supercykelstier (grønne ruter) og planlagte supercykelstier, som der endnu ikke er fundet bevilling til (gule ruter). Den lyseblå rute er den strækning, der nu etableres supercykelsti på. Foto: Foto: Presse/ Odense Kommune

Det er i begge retninger på strækningen mellem Energivej og Allégade, at der etableres de ekstra brede stier, og derudover laver man en masse ekstra tiltag.

Man sikrer gennemførte fortov ved otte sideveje, og så bliver det forbudt at lave venstresving på en række veje. Alt sammen for at sikre cyklisterne bedre.

Kommunen påpeger ligeledes i pressemeddelelsen, at de bredere stier gør det nemmere for ladcykler og elcykler at få den plads, de har brug for.

Foruden at der også kommer pumper og gelændere, som cykelfolket kan holde sig oprejst ved, når de venter på at krydse en vej.

På Svendborgvej etableres der grønne bede med træer og planter til håndtering af regnvand på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget.

22 busstoppesteder indrettes desuden til de nye, lange ledbusser, og ved de fleste af stoppestederne får både cyklister og buspassagerer bedre forhold.

Hele det nye gilde med de opgraderede cykelstier kommer til at løbe op i en pris på 16,9 millioner kroner, som finansieres af kommunen og Vejdirektoratets pulje for cykelfremme.

Forbedringerne af busstoppestederne støttes af Bygningsstyrelsen, og regnbede betales af Vandcenter Syd.