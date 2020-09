Sexisme debatten er nu også nået lægerne.

Over 500 læger har skrevet under på en erklæring. De vil have sexisme i egne rækker stoppet.

'Det er tid at gøre op med et system, hvor yngre læger og studerende ikke kan sige fra over for sexisme, magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel, fordi de frygter for karrieren. Nu tager vi bladet fra munden,' står der i erklæringen.

Frederikke Kjerulff Madsen er læge og hende, der har taget initiativ til underskriftsindsamlingen.

Hun fortæller til TV 2, at der indtil videre er 543 personer sat deres navn på projektet.

I erklæringen skriver læger og kommende læger, at det ikke kun er i mediebranchen, man oplever sexisme. Det gør man bestemt også på de danske hospitalsafdelinger, de danske klinikker og på de danske universiteter.

»Jeg er blevet kaldt skattepige og lille mus. En overlæge spurgte, om jeg havde problemer med hormonspejlet for tiden,« fortæller en anonym i erklæringen.

»Jeg har oplevet en bagvagt, som kyssede mig (og andre) på halsen. Helt uden advarsel eller invitation,« fortæller en anden.

En tredje er blevet fortalt af en overlæge, at hun »ikke kunne bruges til noget som helst«, da hun blev gravid og ikke kunne assistere til en operation på grund af strålingsrisiko.

»Hvis man var i tvivl før, bør den tvivl nu være manet i jorden,« siger Helga Schultz, der er formand for Yngre Læger, til TV 2.

Yngre Læger er en fagforening for både de nyuddannede læger, læger, der er i gang med en speciallægeuddannelse, og færdiguddannede speciallæger.

Helga Schultz peger på, at lægefaget lige nu er et fag med mange ældre mænd og mange unge kvinder, da kønsfordelingen på uddannelsen har ændret sig de seneste år. Hun mener dog ikke, det er strukturen, der bør ændres. Det er kulturen.

Der skal være plads til at sige fra.