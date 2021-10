Hver tredje nordjyde over 50 år lider af knogleskørhed. Men i langt de fleste tilfælde har borgeren ingen anelse om det.

Det anslår Osteoporoseforeningen på baggrund af nye, regionale tal på området.

Ifølge foreningen anslås det, at mere end 75.000 nordjyder over 50 lider af knogleskørhed. Men mørketallet – og dermed uopsporede diagnoser – er på hele 54.000 borgere.

Det svarer til, at 72 procent ikke ved, at de lider af knogleskørhed, lyder det fra Osteoporoseforeningen. Og det er for mange, lyder opråbet fra foreningen:

»Mørketallet er enormt, og der er udsigt til, at vi både får flere med knogleskørhed, og flere der lever i uvished om det, hvis ikke vi gør noget. Befolkningssammensætningen ændres i Danmark i retning af flere ældre, og der er stadig alt for mange danskere, der lever med knogleskørhed uden at vide det.«

»Knogleskørhed kostede i 2011 knap 12 milliarder kroner for samfundet, og det er billigere at forebygge end at behandle. Det er derfor afgørende, at vi gør noget nu og får vendt udviklingen,« siger landsformand i Osteoporoseforeningen, Ulla Knappe, i en pressemeddelelse.

Sygdommen, som også bliver kaldt knogleskørhed, koster brækkede knogler hos danskerne. Knogleskørhed svækker knoglerne indefra og gør dem så porøse og skøre, at de let brækker.

I Nordjylland anslår Osteoporoseforeningen, at 35.000 kvinder ikke ved, at de lider af knogleskørhed. Hos mændene drejer det sig om lidt flere end 19.000.

Knogleskørhed Knogleskørhed kan ramme mænd og kvinder i alle aldre. Sygdommen ses ofte hos kvinder, der indtræder i overgangsalderen før det 45. år, eller hos personer, der behandles med eksempelvis binyrebarkhormon eller epilepsimedicin. Cirka halvdelen, der lider af knogleskørhed, har arvet det. Andre kan rammes på grund af rygning, usund kost, for meget alkohol eller på grund af en inaktiv livsstil. Knogleskørhed kan behandles med medicin. er man i risiko for at have eller udvikle knogleskørhed, kan man drøfte mulighederne med sin læge. Kilde: Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningen opfordrer til, at man besøger knogletest.dk, hvor man kan tage en onlinetest og se, om man er i øget risiko for knogleskørhed.

»Har man knogleskørhed, så brækker eksempelvis håndled, ryg og hofter uforholdsmæssigt let, og det går ud over den enkeltes livskvalitet.«

»Det er ærgerligt, hvis der skal en brækket knogle til, før man opdager sygdommen, når de fleste kan nå at gøre meget for at forebygge knogleskørhed, inden det går så galt,« lyder det fra Ulla Knappe.

Tallene fra Osteoporoseforeningen er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen.