Siden tirsdag er 315 danskere blevet testet positive for corona, så der samlet har været 5386 smittetilfælde.

Der fortsætter med at være en stigning i antallet af danskere, der bliver testet positiv for coronavirus.

Antallet af bekræftet smittede er onsdag opgjort til 5386 personer. Det er en stigning på 315 siden tirsdag. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er langtfra alle med symptomer for coronavirus, som bliver testet. Derfor vurderes det reelle smittetal at være langt højere.

Statens Serum Institut vurderer, at op mod 30-70 gange flere end de officielle tal kan være smittet med virusset.

Det er dels baseret på erfaringer fra Island og Tyskland. Derudover er estimatet bygget på test af 1000 danskere, der har doneret blod.

Regeringen har lagt op til delvist at genåbne Danmark efter påske. Det betyder blandt, at vuggestuer, børnehaver og folkeskolens mindste klasser skal tilbage til dagligdagen.

Genåbningen vil ifølge Statens Serum Institut betyde flere smittede og indlagte i Danmark.

SSI har stået i spidsen for en ekspertgruppe, der har forsøgt at beregne, hvordan virusset vil udvikle sig efter åbningen.

Eksperterne vurderer, at smittetrykket vil stige til 1,23 fra 1,00. Tallet dækker over, hvor mange personer en smittet selv smitter.

De flere smittede vil føre til, at antallet af indlagte på sygehusene vil stige til 649. Heraf vurderes 264 at skulle på en intensiv afdeling.

Tirsdag var der 472 indlagte på landets sygehuse - heraf 127 på en intensiv afdeling.

Den maksimale belastning af sundhedsvæsenet ventes at være fra starten til midten af maj.

Eksperterne understreger, at tallene er forbundet med stor usikkerhed. Men ud fra estimaterne vil den øgede smitte være til at håndtere for det danske sundhedsvæsen.

Der vurderes at kunne frigives 800-900 intensivpladser med respiratorer på landets sygehuse til coronapatienter. Det vil dog kun være i en kortere periode på uger eller måneder. Det fremgår af et notat fra Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/