Vandskader, kloakproblemer, huller i tag og tagrender, utætte vinduer …

Problemerne hober sig op i Kødbyen, hvor lejere igen og igen må klage over ringe vedligeholdelse til udlejeren – Københavns Kommune.

En aktindsigt, som Berlingske har fået i hænde, viser nemlig, at Københavns Kommune fra startfløjtet af 2018 og frem til 20. september blev kontaktet i 536 gange af lejere i nød.

'Haster' og 'akut' var ord, der flere gange blev brugt i nødråbene, der ofte kom fra gengangere. Således har én lejer stået for 77 af henvendelserne til kommunen.

Berlingske har samlet de mange henvendelser, hvor det i en af dem lyder: »Kødbyen HASTER HASTER – meget vand kommer ud af væg.«

I en anden er beskrivelsen: »Ydermur falder sammen indefra.«

At den populære Kødby er i forfald, har været offentligt kendt længe. Og Københavns Kommune har da også i en budgetaftale besluttet at øremærke et tocifret millionbeløb årligt til en kærlig hånd.

Men det er ikke nødvendigvis nok.

En rapport, som rådgivningsvirksomheden Rambøll leverede til kommunen, har nemlig tidligere slået fast, at vedligeholdelsesefterslæbet i Kødbyen kan snige sig op på mellem 1,03 og 1,6 milliarder kroner.

Og det beløb kan hurtigt vokse, hvis der ikke sker noget snart.

Over for Berlingske anerkender Rasmus Vanggaard Knudsen, direktør for Københavns Ejendomme og Indkøb, at der er lang vej endnu hvad angår at få istandsat de efterhånden faldefærdige bygninger.

»Kødbyen er et af de områder, der har brug for et stort vedligeholdelsesarbejde. Det er et kæmpestort arbejde at få det bragt op til nutidige standarder. Vi investerer et større tocifret millionbeløb om året i Kødbyen, og det er også udtryk for, at der er brug for en hel del vedligeholdelse i Kødbyen,« siger han.