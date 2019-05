53-årige Marianne Lundegaard er tilfreds med løfterne om flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Men hun vælger fortsat at forholde sig skeptisk.

»Hvis vi fra politisk side får tilført flere ressourcer, men at antallet af opgaver øges, står vi fortsat i en situation, hvor vi skal løbe stærkt.«

Udtalelserne kommer fra Marianne Lundegaard, der er oversygeplejerske og leder af ortopædkirurgisk afdeling på OUH i Odense. Det kommer på dagen, hvor Mette Frederiksen præsenterede sin økonomiske plan frem mod 2025. En økonomisk plan, som blandt andet løfter sundhedsvæsenet med 11,5 milliarder kroner i 2025.

Marianne Lundegaard slår fast, at både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen gør en indsats for at imødekomme ressourceproblemerne i sundhedsvæsenet. Men hun er alligevel bekymret over, hvorvidt politikernes nutidige økonomiske løfter faktisk vil stemme overens med fremtidens opgaver, som hun forventer, bliver større.

»Vi (sygeplejersker, red.) løber i forvejen stærkt. Samtidig er befolkningstilvæksten stigende. Og så er det klart, at der kommer flere opgaver med årene. I fremtiden ved vi også, at der kommer flere ældre. Og der vil jo også komme ældre med sygdomme, som vil kræve flere ressourcer og mere travlhed.«

Marianne Lundegaard har været i faget siden 1990, og siden dengang har hun også set, hvordan de medicinale udgifter også er blevet større og større. En udvikling, der sandsynligvis vil fortsætte, vurderer Marianne Lundegaard.

Derfor var hun også med på tilskuerpladserne søndag aften, da Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen krydsede klinger i en debat.

Her var hun én af de heldige, der fik stillet et spørgsmål. Hun ville gerne have svar på, hvordan statsministerkandidaterne vil sikre, at flere penge til sundhedsvæsenet ikke drukner i udgifter til medicin og ny behandlingsteknologi frem for normeringer i sygeplejen, så eksempelvis for få sygeplejersker ikke oplever en meget fortravlet hverdag.

»Jeg kan bare se, at udgifterne til medicin og medicinsk behandling er stigende. Hvis pengene ender med at opsluges af det, så kan det godt bekymre mig, om personalet ender med at blive for presset.«

Selvom Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen begge kvitterede med flere kroner til sundhedsvæsenet og dermed flere ressourcer i debatten, følte Marianne Lundegaard ikke at hun fik svar på sit spørgsmål omkring de øgede udgifter til medicin og medicinsk behandling.

I sidste ende siger hun da også, at hun blot er bekymret for fremtiden, og at hun samtidig sætter sin lid til, at politikernes løfter om flere ressourcer til sundhedsvæsenet holder.

»Det vil gøre, at man kan tage noget af travlheden fra sygeplejerskerne, hvor flere deltidsansatte får lyst arbejde lidt flere timer, hvis travlheden i hverdagen er mindre.«