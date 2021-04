Sammenlagt er der siden mandag blevet foretaget næsten 400.000 prøver for coronavirus.

Det seneste døgn er der bekræftet 520 nye tilfælde af coronasmitte.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag i sin daglige opdatering.

De 520 positive coronatilfælde er fundet i 182.186 PCR-prøver. Det er de test, hvor man bliver podet i svælget.

Andelen af positive prøver i forhold til det samlede antal test er for det seneste døgn 0,29 procent. Det er den laveste positivprocent i cirka to uger.

Foruden PCR-prøverne er der foretaget 201.026 antigentest. Dem kender man også som lyntest, hvor man bliver podet i næsen.

Dermed er der samlet lavet næsten 400.000 test i løbet af det seneste døgn.

De små 400.000 test er tæt på den maksimale testkapacitet, som man ifølge Sundhedsstyrelsen havde i starten af marts.

Forventningen er, at den daglige testkapacitet vil være nået op på 700.000 i starten af maj. Det vil sige en stigning på 300.000 daglige test på to måneder.

Siden mandag er antallet af patienter indlagt med coronavirus faldet med én til i alt 219. Ud af de 219 indlagte patienter er 38 på intensiv, mens 28 får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Antallet af indlagte har ligget omkring 200 i flere uger. Der har ikke været flere end 225 indlagte siden den 2. marts, hvor 232 var indlagt.

At tallet ikke er højere, er et udtryk for, at det er lykkedes at holde varianten B117, der først blev opdaget i England, under kontrol. Det er, selv om den mere smitsomme variant udgør cirka 90 procent af smittetilfældene i Danmark.

Det vurderer Joachim Hoffmann-Petersen, der er overlæge og formand for landets intensiv- og anæstesilæger. Han er også folketingskandidat for De Konservative.

- På en eller anden måde er det lykkedes os at holde mutationen B117 under kontrol i ugevis, og det er egentlig ret imponerende.

- Men det er selvfølgelig også ved hjælp af kostbare tiltag som nedlukning og restriktioner. Men der er en del nabolande, der har det markant værre med B117, end vi har, siger han.

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen kan hospitalskapaciteten klare omkring 200 indlagte med coronavirus "fra nu af og i evigheder". Uden at andre dele af sundhedsvæsenet bliver påvirket.

Yderligere to personer er døde, mens de har været smittet med virusset. Det betyder, at i alt 2432 coronasmittede borgere er døde siden marts sidste år.

Siden slutningen af december sidste år har myndighederne været i færd med at vaccinere befolkningen mod coronavirus.

De seneste tal viser, at 789.419 borgere som minimum har fået et af to stik coronavaccine. Det svarer til 13,5 procent af befolkningen.

409.187 har fået begge stik og er færdigvaccinerede. Det er syv procent af befolkningen.

/ritzau/