6. marts sidste år gik to ti-årige piger ind i Fakta i Ålsgårde for at spørge, om de kunne låne et toilet.

Det kunne de godt, sagde en 52-årig mand, der var ansat i supermarkedet, og som herefter fulgte pigerne hen til kundetoilettet.

Men hvad der derefter skete, har i dag udviklet sig til en fængselsdom for Fakta-medarbejderen.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Den 52-årige mand bad nemlig de to piger vente ude foran toilettet, mens han gik derind og anbragte en telefon i skraldespanden og satte den til at videooptage.

Men da pigerne så fik adgang til toilettet, opdagede de telefonen og gik ud for at fortælle det til noget andet personale.

Imens skyndte den 52-årige mand sig at slette videooptagelsen.

Selvom optagelsen blev slettet, endte sagen med en politianmeldelse, og Fakta-medarbejderen blev sigtet for blufærdighedskrænkelse og ulovlig optagelse i et ikke frit tilgængeligt rum.

Torsdag skulle sagen så for retten, og her forklarede den 52-årige mand, at han filmede pigerne »for at se, om det virkelig kunne lade sig gøre«.

Anklageren i sagen gik efter 40 dages ubetinget fængsel, men dommen endte på 40 dages betinget fængsel.

Fakta i Ålsgårde oplyser nu, ifølge Helsingør Dagblad, at man kun låner toilettet ud i helt særlige tilfælde.